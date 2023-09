München (ots) -Die geplanten Themen:Das nomadische JahrhundertNeue Perspektiven auf die MigrationDas Rauschen der ZeitWim Wenders portraitiert Anselm KieferPolitisch und poetischDer britische Künstler Isaac Julien in DüsseldorfDie Macht der ErinnerungEvelyn Rolls Buch "Pericallosa""Inside the Game"ARD Doku liefert exklusive Einblicke in die Gaming BrancheModeration: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbarRedaktion: Klaus ReimannPressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5609043