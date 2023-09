Eschborn (ots) -Die für ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Funktionalität bekannte Khaki Field Kollektion von Hamilton wird um die neue Khaki Field Expedition Serie erweitert - eine extrem zuverlässige Funktionsuhr für unterwegs mit hochmoderner Zeitmessung.Die Expedition-Serie macht vor allem mit neuen Funktionen und Designelementen auf sich aufmerksam, aber auch mit einer überarbeiteten Optik, die Outdoor-Fans und Abenteurer gleichermaßen anspricht. Und doch ist sie eindeutig eine Hamilton.Die Khaki Field Expedition mit ihrem 37-mm- oder 41-mm-Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl besticht durch ausgewogene Proportionen. Die besonders ergonomische Form sorgt für einen ultimativen Tragekomfort an jedem Handgelenk.Mit diesem Zeitmesser wird die Sonne zum Navigationspunkt: Auf der beidseitig drehbaren Kompasslünette sind die Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und West markiert. Dank einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar (100 m) und einer verschraubten Krone ist das Uhrwerk bei jedem Wetter optimal geschützt. Für präzise Zeitangaben sorgt das Automatikwerk H-10 mit 80 Stunden Gangreserve und einer Spiralfeder aus Nivachron®, die den Effekt magnetischer Einflüsse minimiert. Somit ist die Uhr wie gemacht für zahlreiche Outdoor-Erlebnisse.Um bei einem Wochenend-Trip in die Natur nicht die Zeit aus den Augen zu verlieren, ist eine gute Ablesbarkeit absolut wichtig. Die Khaki Field Expedition überzeugt mit einem minimalistischen, texturierten Zifferblatt in Schwarz, Weiß oder Blau, das sich mühelos und im Handumdrehen ablesen lässt. Dank der Super-LumiNova®-Beschichtung ist die Zeit auch während man den Sternenhimmel genießt oder am nächtlichen Lagerfeuer sitzt auf einen Blick abzulesen.Die Expedition ist in beiden Gehäusegrößen jeweils in vier verschiedenen Versionen erhältlich. Ausgestattet mit einem Lederarmband in Grün, Mittel- oder Dunkelbraun sowie einem Edelstahlarmband bietet dieser robuste, effiziente Zeitmesser zeitlose Eleganz im urbanen Umfeld und zeigt sich bei Bedarf von seiner widerstandsfähigen Seite. Damit ist die Khaki Field Expedition ein treuer Begleiter für jedes Abenteuer.Pressekontakt:Nadine BeckerMarketing & Public Relations | HAMILTON GermanyTHE SWATCH GROUP (DEUTSCHLAND) GMBHFRANKFURTER STR. 20 | 65760 ESCHBORNPhone +49 (0) 6196 88777 - 1362| mobile +49 (0) 1511 4217169E-Mail: Nadine.Becker@SwatchGroup.deOriginal-Content von: Hamilton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156704/5609112