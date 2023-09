FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- JPM ADDS HANNOVER RÜCK + AVIVA TO 'FOCUS LIST'; REMOVE SWISS RE, PRUDENTIAL



- BERENBERG CUTS MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 140 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 185 (155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DUNELM PRICE TARGET TO 1310 (1340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (63) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 320 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VIRGIN MONEY TARGET TO 210 (220) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2390 (2431) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LANCASHIRE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 715 (750) PENCE - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 290 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 325 (495) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 500 (655) PENCE - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLOBAL ENERGY TO 'OVERWEIGHT' - POSITIVERE MAKTO-AUSSICHTEN - JPMORGAN RAISES HISCOX TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1300 (1200) PENCE - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7500 (7300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3200 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 900 (875) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8287 (8239) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7250 (6850) PENCE - 'NEUTRAL'



