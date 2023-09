Frankfurt am Main/Villapiana (ots) -Deutschlands olympische und paralympische Spitzenathlet:innen urlauben auf Einladung der Sporthilfe vom 23. bis 30. September 2023 im Aldiana Club CalabriaRund 100 deutsche Top-Athlet:innen kommen ab morgen (23.09.2023) auf Einladung der Sporthilfe bis zum 30. September zum Sporthilfe Club der Besten 2023 zusammen. Unter den Gästen im Aldiana Club Calabria befinden sich unter anderem Biathletin Denise Herrmann-Wick, die nordischen Kombinierer Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid, Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann (Para-Biathlon und -Skilanglauf), Johannes Lochner (Bob), Katharina Schmid (Skispringen; geb. Althaus), Martin Nörl (Snowboard), das Bahnradtrio Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch, Para-Leichtathlet Markus Rehm, die Kanuten Tom Liebscher-Lucz und Jacob Schopf, Giovanna Scoccimarro (Judo), Valentin Baus (Para-Tischtennis), Taliso Engel (Para-Schwimmen) die Hockey-Nationalmannschaft der Herren oder Laura Lindemann (Triathlon).Höhepunkt der Incentive- und Eventwoche für Deutschlands beste Athlet:innen ist am kommenden Freitag, 29. September, die Ehrung des oder der "Besten 2023", gewählt von Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen. Nominiert sind die Basketball-Nationalmannschaft der Herren, Freiwasserschwimmerin Leonie Beck, die Hockey-Nationalmannschaft der Herren, Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler.Mit der Einladung zum Sporthilfe Club der Besten honoriert die Sporthilfe die Erfolge deutscher Top-Athlet:innen und sagt "Danke" für begeisternde Leistungen und emotionale Momente der letzten zwölf Monate. Die Sportler:innen, die sich mit Medaillen bei Weltmeisterschaften und mit EM-Titeln qualifizieren konnten, erwartet ein abwechslungsreiches Programm und ein intensiver Austausch zwischen Sommer- und Wintersport sowie olympischen und paralympischen Athlet:innen.Para-Schwimm-Weltmeister Taliso Engel: "Ich freue mich wahnsinnig auf den Sporthilfe Club der Besten! Es ist neben dem Ball des Sports die einzige Veranstaltung, bei der Sommer- wie Wintersportler, olympische und paralympische Athleten zusammenkommen. Das ist nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein extrem wertvoller Austausch und das Erleben einer ganz besonderen Gemeinschaft. Darum beneidet uns der Rest der Sport-Welt! Neben Medaillen ist diese Woche die größte Belohnung, die wir Athlet:innen bekommen können und für jede Saison eine sehr große zusätzliche Motivation", sagt der Paralympicssieger von Tokio.Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, die nach der vergangenen Saison ihre Karriere beendet hat, will die Woche in vollen Zügen genießen: "Ich hatte bisher nur zweimal die Möglichkeit, beim Sporthilfe Club der Besten dabei zu sein. Umso mehr werde ich als krönenden Abschluss meiner Karriere die Tage genießen. Vielen Dank an alle, die diese Woche für uns Athlet:innen möglich machen."Ermöglicht wird dieses besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands beste Athlet:innen dank des Engagements der Top-Partner der Veranstaltung Aldiana, Generali & Deutsche Vermögensberatung, PwC Deutschland und SAP sowie der offiziellen Ausrüster adidas und APA.Liste aller teilnehmenden Sportler:innen: https://www.sporthilfe.de/clubderbestenHonorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für MedienDie Sporthilfe stellt Medien eine Auswahl honorarfreier Bilder sowie Bewegtbildmaterial von der Veranstaltung zur Verfügung. Ansprechpartner ist: Christoph Günster, christoph.guenster@sporthilfe.de_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5609230