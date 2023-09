Les Epesses, France (ots/PRNewswire) -In diesem Jahr sorgt der Puy du Fou für ein besonderes Ereignis, indem er während der Allerheiligenferien eine große, zeitlich befristete Show veranstaltet. Während dieser Zeit der Familientreffen feiert der Puy du Fou die Verwurzelung, das bodenständige Frankreich, das Schöne und die französische Lebenskunst.Vom 21. Oktober bis einschließlich 4. November wird König Franz I. jeden Abend mit seinem königlichen Gefolge und den Vertretern der großen französischen Provinzen durch den Puy du Fou ziehen. In der Abenddämmerung werden die Besucher im Schlosshof mit ihm zu dem großen Fest eingeladen, das anlässlich der Hochzeit von Catherine und François du Puy du Fou gegeben wird.EIN AUßERGEWÖHNLICHES UND NOCH NIE DAGEWESENES SPEKTAKELBei Einbruch der Dunkelheit setzt sich ein riesiger Umzug durch die Alleen und Dörfer in Bewegung. Fast 300 Künstler bilden einen außergewöhnlichen Festzug: königliche Kutschen, ausgestopfte Pferde, Musiker und Tänzer ... Franz I. und seine Gäste aus den sechs Provinzen Frankreichs (Bretagne, Languedoc, Provence, Poitou, Burgund, Île-de-France) feiern einen spektakulären Einzug für das größte Fest, das je im Puy du Fou stattgefunden hat!Die Besucher werden Zeugen dieses großartigen Ereignisses. In der Abenddämmerung werden sie den Schlosshof erreichen, um die prunkvollste Hochzeit der gesamten Renaissance zu feiern! Der König von Frankreich ist der prestigeträchtige Gast bei der Hochzeit von Catherine und François du Puy du Fou. Ein riesiges, für diesen Anlass gedecktes Festessen wird sich um kulinarische Theater herum organisieren, die die Spezialitäten der großen französischen Regionen präsentieren.Renommierte Gäste wie Leonardo da Vinci, Pierre de Ronsard und Nicolas Copernicus werden die Besucher bei diesem üppigen Festmahl begleiten, das von Musikern aus den Provinzen Frankreichs musikalisch umrahmt wird.DER HÖHEPUNKT EINER HISTORISCHEN SAISONDie Saison 2023 des Puy du Fou ist mit dem Überschreiten der symbolischen Marke von 2,5 Millionen Besuchern bereits historisch (Der Puy du Fou sprengt alle seine Rekorde (https://we.tl/t-btCECHtMCW)). Im Vergleich zu 2022, das bereits die beste Saison in der Geschichte des Puy du Fou war, besuchten in diesem Jahr 200 000 zusätzliche Besucher den Park in der Vendée. Die Präsentation von Mime et l'Étoile, der neuen, von den Zuschauern gefeierten Aufführung über die Belle Époque, war daran nicht unschuldig. Mit Das Allerheiligen-Festessen beendet der Puy du Fou diese außergewöhnliche Saison auf eine festliche Art und Weise und feiert mit seinen Besuchern das Allerheiligenfest.Entdecken Sie den Trailer von Das ALLERHEILIGEN-Festessen: https://www.youtube.com/watch?v=1-AXFCdJVBkLaden Sie das Pressekit von Das Allerheiligen-Festessen herunter, indem Sie direkt auf diesen Link klicken: Klicken Sie hier! (https://we.tl/t-cB3LUBFUvA)PRESSEKONTAKTLucie MoyonVerantwortliche für Pressearbeit lmoyon@puydufou.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=1-AXFCdJVBkPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2217796/Puy_du_Fou_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2217794/Puy_du_Fou_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wahrend-der-allerheiligenferien-sorgt-der-puy-du-fou-mit-seiner-ersten-groWen-zeitlich-befristeten-show-fur-ein-groWes-ereignis-das-allerheiligen-festessen-301936007.htmlPressekontakt:+33 (0)2 51 64 24 14Original-Content von: Puy du Fou, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096790/100911607