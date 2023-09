Schwerin (ots) -Am Dienstag, den 26. September 2023, laden um 14.00 Uhr Brigadegeneral Uwe Nerger, Kommandeur Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern, und Regierungsdirektorin Melanie Ihle, Leiterin Karrierecenter der Bundeswehr Schwerin, zum traditionellen Jahresempfang der Bundeswehrdienststellen in Schwerin in das Mecklenburgische Staatstheater ein.Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, angeführt durch Landtagspräsidentin Birgit Hesse, werden teilnehmen und damit ihre Verbundenheit zur Bundeswehr sowie der Garnisonsstadt Schwerin zum Ausdruck bringen. Innenminister Christian Pegel entrichtet ein Grußwort.Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist der Ausbau und die Stärkung des Heimatschutzes in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser wird hauptsächlich durch Reservisten und Reservistinnen sichergestellt und damit von der Zivilgesellschaft getragen. Während des Jahresempfanges übernimmt Landtagspräsidentin Birgit Hesse die Patenschaft über die Heimatschutzkompanie "Mecklenburg".Brigadegeneral Uwe Nerger - Kommandeur Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern - betont, "Mecklenburg-Vorpommern ist unsere Heimat und ich bin dankbar für den Einsatz unserer Reservisten und Reservistinnen im Heimatschutz. Die Übernahme der Patenschaft über die Heimatschutzkompanie "Mecklenburg" durch die Landtagspräsidentin Birgit Hesse, ist ein starkes Zeichen der gelebten Verbundenheit von Militär und Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern".Den Anwesenden bietet sich mit der Veranstaltung die Möglichkeit, aus "erster Hand" den sachlichen, differenzierten und offenen Dialog über Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland zu führen sowie "ihre" Bundeswehr aus Mecklenburg-Vorpommern aus nächster Nähe zu erleben.Pressekontakt:Landeskommando Mecklenburg-VorpommernPresse und MedienOberstleutnant Ulrich MetzlerTelefon: 0385 511 3502Mail: pressestellelkdomv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5609272