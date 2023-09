Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) protestiert kurz vor der bayerischen Landtagswahl gegen den Abschuss des Fischotters. Mit einer Fahrradtour mit Plakat-Anhängern entlang der Hauptentscheidungsorte der bayerischen Politik in München macht die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation auf die rechtswidrige Verordnung zum Abschuss des geschützten Fischotters aufmerksam. Die DUH fordert die sofortige Aussetzung der Abschuss-Verordnung und hat hierzu in dieser Woche ihre Klage mit dem Bund Naturschutz Bayern veröffentlicht.Die Fahrradaktion mit Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner startet am Hauptbahnhof München und fährt anschließend das Bayerische Landwirtschaftsministerium, die Bayerische Staatskanzlei, den Bayerischen Landtag und die CSU-Landesleitung ab. An jedem Haltepunkt gibt es Statements von Sascha Müller-Kraenner. Am Landwirtschaftsministerium sollen zusätzlich mehr als 87.000 Petitions-Unterschriften zum Schutz des Fischotters übergeben werden.Die bildstarke Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Wenn Sie vorab Informationen erhalten oder Interviews vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Newsroom.Ablauf und Haltepunkte der Fahrraddemo:Freitag, 29. September 202310 Uhr: Start Hauptbahnhof München10.10 Uhr: Bayerisches Landwirtschaftsministerium (Aufenthalt 35 Minuten)10.50 Uhr: Bayerische Staatskanzlei (Aufenthalt 25 Minuten)12.25 Uhr: Bayerischer Landtag (Aufenthalt 30 Minuten)13.45 Uhr: CSU-Landesleitung (Aufenthalt 35 Minuten)Ende circa 14.20 UhrTeilnehmende:Sascha Müller-Kraenner, BundesgeschäftsführerKontakt vor Ort:Matthias Walter, Pressesprecher, 0151 26749133Pressekontakt:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5609401