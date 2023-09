Mainz (ots) -Bei der zurückliegenden Fußball-WM war Sandro Wagner fester Bestandteil des ZDF-Experten-Teams und hat als Co-Kommentator durch seine kompetente und unterhaltende Art überzeugt. Aufgrund seiner Qualitäten gehörte Sandro Wagner auch zum festen Experten-Team, mit dem das ZDF die Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland präsentieren wollte. Nun übernimmt Sandro Wagner die Aufgabe als Co-Trainer im Team des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann und beendet daher seine Tätigkeit für den ZDF-Sport.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Mit seiner fußballerischen Kompetenz und pointierten Formulierungslust hat Sandro Wagner unser Experten-Team zuletzt bestens ergänzt. Für die Heim-EM wird er uns nun nicht als Experte zur Verfügung stehen können. Wir danken ihm für die tolle Zusammenarbeit bisher und wünschen ihm für die neue Aufgabe als Co-Trainer des DFB-Teams viel Erfolg."Sandro Wagner: "Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht. Die Europameisterschaft im eigenen Land als ZDF-Experte begleiten zu können, wäre natürlich auch sehr reizvoll gewesen. Aber jetzt freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der ab sofort mein voller Fokus gilt. Ich danke dem ZDF für das sofortige Verständnis."Sandro Wagner, Jahrgang 1987, gewann mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft den FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 und wurde mit der U-21-Nationalmannschaft 2009 Europameister. Der gebürtige Münchener hatte seine Fußballkarriere in der Jugend des FC Bayern München gestartet und war anschließend beim MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, Darmstadt 98 und TSG 1899 Hoffenheim als Stürmer aktiv. Unter Trainer Julian Nagelsmann hat Sandro Wagner 50 Pflichtspiele für die TSG Hoffenheim absolviert. 2018 kehrte er zum FC Bayern München zurück und wurde mit dem Team zweimal Deutscher Meister. Als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching stieg er in diesem Jahr mit dem Verein aus der Regionalliga Bayern in die Dritte Liga auf.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio live" in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/sport)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5609458