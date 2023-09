Earnix, der globale Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, feierte seinen 12. jährlichen Excelerate Summit mit der Vorstellung eines neuen Londoner Büros für die Zusammenarbeit mit seinem wachsenden Kundenstamm, der Präsentation seines Produkts "Model Accelerator" und dem Start seines ersten globalen Modellierungswettbewerbs.

Am 20. und 21. September kamen auf dem Earnix Excelerate celerate in London Hunderte von Führungskräften aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, um über Erkenntnisse, Perspektiven, Fallstudien und Konzepte zu diskutieren, die sich auf die Entwicklung der Versicherungsbranche auswirken.

"Earnix Excelerate celerate war eine Weltklasseveranstaltung zur Erörterung der Herausforderungen der Branche und zur Erkundung der neuesten technologischen Innovationen für deren Bewältigung", sagte Karun Arathil, Senior Analyst bei Celent. "Ich habe das Forum als ansprechend und interaktiv wahrgenommen, und es war großartig, Ideen auszutauschen und Einblicke in die Sichtweise von Branchenführern aus der ganzen Welt zu erhalten."

In einer weiteren Meldung informierte Earnix über eine neue, verbesserte Büropräsenz am Devonshire Square in London. Die Räumlichkeiten bieten sowohl Mitarbeitern und Kunden vor Ort als auch Interessenten aus ganz Europa die Möglichkeit zur persönlichen Zusammenarbeit. Mit dem Standort am Devonshire Square verdoppelt sich die Zahl der in London tätigen Mitarbeiter, was den Wunsch von Earnix widerspiegelt, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen.

"Das Motto 'Wachsen durch Wandel' war mehr als nur das Thema von Excelerate . Die Entwicklungen in unserer Branche wurden in einem großartigen Dialog mit den Teilnehmern anschaulich aufgezeigt", sagte Earnix-CEO Robin Gilthorpe. "Die Energie und der Enthusiasmus, die wir durch die Zusammenarbeit auf dem Gipfeltreffen gewonnen haben, zeigen in Kombination mit unserer erweiterten Präsenz in einem neuen Londoner Büro, dass Earnix für seinen weiteren Erfolg gut aufgestellt ist."

Model Accelerator ist ein webbasiertes Modul, das den Prozess der Erstellung von fortschrittlichen Modellen und deren Einbindung in die Preisgestaltung, das Versicherungsgeschäft und das Echtzeit-Rating rationalisiert und beschleunigt. Als neue Ergänzung zu den Earnix-Produkten Price-It und Underwrite-It ist der Model Accelerator das erste Tool, das den Import und die Erstellung von Modellen sowie Assistenzfunktionen auf einer einzigen Plattform bietet. Das Modul ermöglicht es Versicherern, ihr eigenes Modell einzubringen ("Bring your own Model"-Ansatz). Es bietet Integrationsbeschleuniger für die gängigsten Bezugssysteme und Formate, moderne Ansätze für einen Kickstart der Modellerstellung wie etwa Earnix Automatic GLM (AGLM) sowie eine hybride Modellierung.

Außerdem rief Earnix mit der Earnix Challenge 2023 einen Online-Analytik-Wettbewerb ins Leben. Darin erlernen die Teilnehmer neue Funktionalitäten und Modellierungstechniken und können ihre Fertigkeiten mit denen anderer Nutzer und Teams weltweit vergleichen. Der Wettbewerb findet über einen Zeitraum von vier Wochen statt und bietet den Teilnehmern Zugang zu einer speziellen Earnix-Umgebung und den Zugriff auf Daten zur Analyse und Modellierung einer realitätsnahen, simulierten Aufgabenstellung.

