Regierung erwartet weiter Unterstützung der Ukraine durch Polen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erwartet, dass Polen die Ukraine auch weiterhin in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland unterstützen wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, die Bundesregierung begrüße die Klarstellung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, dass es sich bei den Aussagen des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki zu künftigen Waffenlieferungen an die Ukraine lediglich um neue Waffenankäufe für die polnische Armee handle. Hebestreit betonte zudem, dass Deutschland und auch die anderen Unterstützerländer durch die Militärhilfen an die Ukraine die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen würden.

Deutschland werde weiterhin sehr kontinuierlich Waffen liefern an die Ukraine und dies solange tun, wie es notwendig sei. Polen habe in der Vergangenheit die Ukraine sehr stark unterstützt mit der Aufnahme von Flüchtlingen, mit der Logistik und auch mit der Lieferung von Waffen und politischem Rückhalt. "Als Bundesregierung gehen wir schon davon aus, dass diese Solidarität auch weiterhin von Polen geleistet werden wird", so Hebestreit. Grundsätzlich müsse jedes Land sehr genau prüfen, was es zu leisten in der Lage sei. Dies täten alle Länder, auch die Bundesrepublik.

Dabei bleibe aber klar, "dass die Landes- und Bündnisverteidigung dabei in keinem Fall gefährdet werden darf, Daran halten wir uns und daran halten sich auch alle Alliierte, die an die Ukraine liefern", so Hebestreit.

September 22, 2023

