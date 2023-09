Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 39/23Samstag, 23.09.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:22.20 ObsessedDerek Charles Idris ElbaSharon Charles Beyoncé KnowlesLisa Sheridan Ali LarterSamantha Scout Taylor-ComptonBen Jerry O'ConnellJoe Gage Bruce McGillRegie: Steve ShillUSA 20090.00 Money Train1.40 Wall Street - Geld schläft nicht(Wall Street 2: Money Never Sleeps)(von 20.15 Uhr)3.45 Money Train(von 0.00 Uhr)5.25 Traummann im zweiten Anlauf-6.50 (All Roads Lead to Rome)(Der Spielfilm "Untraceable" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5609589