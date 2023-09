Mainz (ots) -Fußball-Doppelpack am Dienstagabend im ZDF mit dem zweiten Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der neuen UEFA Nations League und der vorletzten Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals der Männer: Am 26. September 2023, 17.55 Uhr, im ZDF richtet sich der Blick der Fußballfans zunächst nach Bochum auf das Heim-Länderspiel der DFB-Frauen gegen Island. Ab 20.15 Uhr geht es dann weiter ins Preußenstadion nach Münster, wo der Deutsche Rekordmeister FC Bayern München im DFB-Pokal zu Gast bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster ist.Nach dem Vorrunden-Aus bei der zurückliegenden Fußball-WM in Australien und Neuseeland steht für die DFB-Frauen nun die Qualifikation für Olympia 2024 im Fokus. Die beiden besten Teams der neuen UEFA Nations League der Frauen sichern sich Olympia-Tickets. Der erste Schritt für das DFB-Team auf diesem Weg: in der Gruppe 3 den ersten Platz erreichen und sich so für die Endrunde im kommenden Februar qualifizieren. Die Gruppengegner sind Dänemark, Island und Wales. Nach dem Auftakt in Dänemark steht am zweiten Spieltag live im ZDF das erste Heim-Länderspiel der DFB-Frauen nach der WM an: Im Bochumer Ruhrstadion treffen die Vize-Europameisterinnen auf Island. ZDF-Moderatorin Katja Streso und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 17.55 Uhr zum langen Fußballabend im Zweiten. Zum Anstoß um 18.15 Uhr ist Live-Kommentatorin Claudia Neumann am Mikrofon.Ab 20.15 Uhr meldet sich dann Moderator Sven Voss aus dem Preußenstadion in Münster. Dort tritt der FC Bayern München erst zu diesem späten Termin im Rahmen der Pokal-Auftaktrunde bei Preußen Münster an, weil Mitte August zunächst das Supercup-Finale zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig ausgetragen wurde. Das Duell des Drittliga-Aufsteigers aus Münster gegen den Meister aus München wird um 20.45 Uhr angepfiffen, Oliver Schmidt ist Live-Kommentator der Partie.Sowohl das UEFA-Nations-League-Spiel der DFB-Frauen gegen Island als auch das Pokalspiel der Bayern in Münster sind im Livestream auf sportstudio.de, in der ZDFmediathek und in der ZDFheute-App zu sehen. Für ein besonderes Nutzungserlebnis sorgt erneut der ZDF-Highlight-Player, mit dem die spannendsten Szenen und Toren noch einmal erlebt werden können.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie das Frauen-Länderspiel Deutschland - Island in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie das DFB-Pokalspiel SC Preußen Münster - FC Bayern München in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zdf/.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5609616