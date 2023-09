© Foto: Mark Lennihan - AP



Microsoft will mit seiner neuen KI Copilot künftig Geld verdienen. Die magische Kraft der Software entfaltete sich bisher aber noch nicht. Auch Investoren bleiben zurückhaltend.

Karl Klammer kann endgültig einpacken. Im November bringt Microsoft einen neuen Software-Assistenten an den Start - und wenn man den vollmundigen Ankündigungen glauben darf, mit denen der US-Softwareriese in New York die Neuheit namens "Copilot" am Donnerstag (21.9.) präsentierte, dann macht sich die Büroarbeit demnächst zu großen Teilen von allein. Die Copilot-KI soll eigenständig Emails und Social-Media-Posts verfassen, Fotos bearbeiten, Tickets buchen, Software-Code entwickeln und Grafiken erstellen - besser als alles, was bisher auf dem Markt ist. Am 26. September soll der Copilot per Update Einzug halten auf Windows-11-Rechnern, ab 1. November dann auch in den klassischen Office-Programmen verfügbar sein - übrigens von Beginn an auch auf Deutsch. Das Handelsblatt zitiert Konzernchef Satya Nadella mit den Worten, die neue Software sei "magisch". Allerdings zauberte der Copilot während der Präsentation offenbar auch einige technische Fehlermeldungen herbei.

Verbunden mit der neuen KI ist auch ein neues Geschäftsfeld. Die Nutzer sollen für das Office-KI-Plugin 30 US-Dollar pro Monat zahlen. Konkurrent Google hatte zuletzt ebenfalls damit begonnen, für seine KI "Duet AI" zu kassieren. Die Copilot-Entwicklung stammt dem Vernehmen nach aus einer Kooperation mit dem Chat-GPT-Erfinder OpenAI aus San Francisco, in den Microsoft nach Angaben von Insidern mehr als 13 Milliarden US-Dollar investiert haben soll. Wie das Fachmedium "t3n" erklärt, ist Copilot bereits der zweite Versuch von Microsoft, einen Assistenten bei Windows zu etablieren. Der Vorgänger Cortana, der allerdings keine KI-Fähigkeiten hatte, gilt gemeinhin als Flop. Am Kapitalmarkt ist die Überzeugung, dass diesmal der Durchbruch gelingt, offenbar nicht besonders groß. Der Kurs der Microsoft-Aktie bewegte sich am Tag der Copilot-Präsentation an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ jedenfalls kaum.

Autor: (ow) für die wallstreet:online Zentralredaktion