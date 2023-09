Wie Sie Ihr Portfolio durch saisonale Muster und Strategien aufwerten - live von der World of Trading in Frankfurt

Anzeige / Werbung

Wie Sie Ihr Portfolio durch saisonale Muster und Strategien aufwerten

In schwierigen Börsenzeiten brauchen Anleger professionelle Entscheidungshilfen. Wann ist ein guter Kaufzeitpunkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkauf?

Neben Charttechnik und fundamentaler Analyse eröffnet die Saisonalität eine erstaunliche weitere Dimension für ein intelligentes Timing.

Zahlreiche Profis verbessern bereits ihr Timing und Ihre Strategien durch die Berücksichtigung statistisch bewiesener Saisonalitäten. Sie kaufen und verkaufen zu verheißungsvollen, statistisch untermauerten Zeiten. Aber auch Privatanleger nutzen vermehrt die große Bandbreite von Saisonalitäten. Diese geht von Rohstoffen, Aktien, Indizes, bis hin zu Währungen. Zudem zeigen Sie die unterschiedlichsten Perioden. Bekannte Beispiele sind "Sell in May" und die "Jahresendrally". Robuste Saisonalitäten lassen häufig eine fundamentale Triebfeder erkennen, die im besten Fall akademisch belegt ist. Statistische Belege, akademische Beweise sind eine solide Basis für Kaufentscheidungen.

In diesem Seminar werden Tea Muratovic und Iris Heinen Sie zum Fan von Saisonalitäten machen. Mit großem Sachverstand und einem faszinierenden Tool eröffnet Tea die wunderbare Welt der saisonalen Muster für Privatanleger. Praxisnah, interaktiv. Iris Heinen legt nach und gewährt Einblick in eine elegante Lösung für diejenigen, die es nicht selbst machen wollen oder können.

Tea Muratovic ist seit vielen Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im internationalen Marktumfeld. Als Mitbegründerin von Seasonax entwickelte sie ein preisgekröntes Analyse-Tool, das vielversprechende Handelsmöglichkeiten in über 25.000 Aktien, Rohstoffen, Indizes und Währungen identifiziert (www.seasonax.com). Tea erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Female Austrian Investor Award 2019, und wurde zweimal in die UK's Women in Fintech Powerlist aufgenommen. Darüber hinaus hat Tea zahlreiche Artikel für prominente Branchenpublikationen beigesteuert, darunter Bloomberg, Institutional Money, TalkMarkets, FXEmpire, InteractiveBrokers, CMT und verschiedene internationale Börsen. Ihr Fachwissen wird von Experten im Finanzsektor weithin anerkannt. www.linkedin.com/in/tea-muratovic

Iris Heinen arbeite seit 13 Jahren in der Finanzbranche und den Online-Broker WH SelfInvest. Sie gilt uneingeschränkt als Expertin rund ums Trading von Futures, CFDs und Aktien. Seit 2020 widmet sie sich intensiv der hauseigenen Vermögensverwaltung Investui und unterstützt die passiven Investoren. Neben Produktberatung, Vertriebs- und Marketingaktivitäten, liegt ihr Fokus auf dem Ausbau von Partner-Programmen für Investui. www.investui.de und linkedin.com/in/iris-heinen-fuer-investui

