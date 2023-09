Berlin (ots) -Neue Folge des Podcasts "Bei Anruf Merz"In der heute veröffentlichten neuen Folge von "Bei Anruf Merz", dem Podcast der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, diskutierten Friedrich Merz und Silvia Breher über die Migrationspolitik, den Deutschlandpakt, Aktionen der sogenannten "Letzten Generation" und hoben die Bedeutung von Lehrerinnen und Lehrern hervor. Zu hören ist der Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen.Apple Podcasthttps://ots.de/oEbWCVFriedrich Merz über die genannte "Letzte Generation" und dem Farbanschlag am Brandenburger Tor - zu hören bei Minute: 01:28"Ich habe mit großem Befremden gesehen, dass von dieser sogenannten letzten Generation das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert worden ist. Wenn man keinen Respekt mehr hat vor den Symbolen und den historischen Gebäuden unseres Staates, dann hört der Spaß nun wirklich auf. Zumal es wohl eine sehr schwer zu entfernende Farbe ist. Das ist richtig Sachbeschädigung, es ist Respektlosigkeit. Diese Menschen, die so etwas tun, die schaden dem Klimaschutz mehr als sie ihm nutzen. Wenn sie überhaupt noch an Klimaschutz denken."Friedrich Merz über den Deutschlandpakt zu Migration und Gespräche mit Bundeskanzler Scholz bei Minute 03:38"Die Ampel streitet. Ich vermute mal wir haben im Bundestag eine Mehrheit für Grenzkontrollen. Scheitert wieder einmal an den Grünen. Ich habe dem Kanzler angeboten, wenn Sie wollen, können wir das hier auch gemeinsam beschließen. Aber er muss zunächst einmal Einigkeit in seiner Koalition beschließen. Wenn nicht, können wir gerne auch ohne die Einigkeit seiner Koalition im Bundestag abstimmen für diese Grenzkontrollen und eine wirksamere Flüchtlingspolitik gibt es wahrscheinlich im Deutschen Bundestag eine Mehrheit. Wir sind bereit gemeinsam diesen Weg zu gehen. Unsere Hand ist ausgestreckt, wir müssen das Problem schnell lösen."Danach berichtet Friedrich Merz vom Verlauf des Gesprächs mit dem Bundeskanzler und an wen sich der Deutschlandpakt aus Sicht des Bundeskanzlers richte.Friedrich Merz über mehr Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer bei Minute 19:20"Wenn wir an der Bildung sparen, schaffen wir uns die Probleme von morgen in doppelter Hinsicht... Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Berufsgruppe, die wir in unserem Land haben. Das sind diejenigen, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Und das ist Wertvollste, das wir haben. Wir müssen die Lehrer stärken, wir müssen ihre Leistung anerkennen und sie anständig bezahlen. Und wir müssen ihnen die gesellschaftliche Anerkennung geben, die sich verdient haben, weil sie eine tolle und extrem wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft haben."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5609650