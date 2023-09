San Francisco, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, verkündet die Verfügbarkeit von Check Point CloudGuard für Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC). CloudGuard ist die hauseigene Lösung für Azure Virtual WAN Security (Azure vWAN), die Azure-Kunden ermöglicht, eine zusätzliche Ebene der virtuellen WAN-Sicherheit hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass ihre kritischen Cloud-Workloads vor Bedrohungen und Datenverletzungen geschützt sind.Check Point kündigte bereits Mitte Mai die allgemeine Verfügbarkeit von CloudGuard Network Security für Azure Virtual WAN an, der ersten IT-Sicherheitslösung, die in den Virtual WAN Hub integriert ist. Diese Integration bietet Azure-Kunden eine branchenführende Cloud-Firewall, die es ihnen ermöglicht, mit maximaler Sicherheit und betrieblicher Effizienz auf Azure zu migrieren. Azure Virtual WAN ist ein Cloud-Netzwerkdienst, der eine Hub-and-Spoke-Architektur für die Verbindung mehrerer Azure-Regionen, lokaler Standorte, Remote-Benutzer, Zweigstellen und anderer Clouds bietet. Zu den Vorteilen gehören eine vereinfachte Netzwerkverwaltung, höhere Zuverlässigkeit und geringere Kosten durch optimiertes Routing und optimierten Datenfluss.Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) ist eine vertragliche Verpflichtung, die Kunden mit Microsoft für bestimmte Beträge von Azure-Ausgaben über einen bestimmten Zeitraum eingehen. Kunden mit einer MACC-Vereinbarung können auch MACC-berechtigte Angebote über den Azure Marketplace erwerben, und diese Käufe tragen zur Microsoft Azure-Verbrauchsverpflichtung des Kunden bei.CloudGuard wird innerhalb des Virtual WAN-Hubs direkt vom Azure Marketplace aus bereitgestellt. Es verbessert die Azure-Sicherheit durch diese enge Integration und bietet Unternehmen ein konsistentes und einheitliches Management für Azure Virtual WAN und Hybrid-Clouds. Mit der zentralisierten Konnektivität und Sicherheit innerhalb des virtuellen WAN-Hubs können Unternehmen von einer optimierten und konsistenten Sicherheit in allen ihren verteilten IT-Umgebungen und einer höheren betrieblichen Effizienz sowie Einfachheit profitieren.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5609663