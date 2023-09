Reflektierender Asphalt, der in Hitzestädten wie Phoenix eingesetzt wird, bleibt zwar selbst kühl, lässt Menschen darauf sich jedoch heißer fühlen. Der wahre Vorteil dieser Technologie zeigt sich erst in den Abendstunden. Städte wie Phoenix in den USA erleben immer wieder Hitzewellen, die das Leben in der Stadt unerträglich machen können. Eine mögliche Lösung könnte in der Anwendung von reflektierendem Asphalt liegen, der darauf abzielt, die Hitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...