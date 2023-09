Am Freitag und Samstag findet die World of Trading in Frankfurt statt. Börseninteressierte und Daytrader treffen sich in der Finanzmetropole, um spannende Vorträge zum Kapitalmarkt zu hören und sich mit Experten über die aktuelle Marktlage auszutauschen. Gastgeber Lothar Albert spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV über seine persönlichen Highlights auf der WoT 2023 und verrät, was die Besucher auf der Veranstaltung erwartet. Warum Sie seiner Einladung folgen sollten, erfahren Sie in der Sendung.