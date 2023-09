Köln (ots) -Günter Netzer hat seinen früheren Mitspieler in der Nationalmannschaft, Wolfgang Overath, zu dessen 80. Geburtstag gewürdigt. "Du warst der wahrlich bessere Nationalspieler. Du brauchtest dein Vereins-Umfeld nicht, um deine großartigen fußballerischen Qualitäten, deine Doppelpässe, deine langen Bälle - sie waren brillant - und deine Abschlussstärke zum Tragen zu bringen", schreibt Netzer in einem Brief an Overath, den der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) abdruckt. Trotz der Konkurrenzsituation sind beide Freunde geworden: "Es mag sein, dass es Menschen gibt, die sich darüber wundern, dass wir beide Freunde sind, wo wir doch auf dem Platz große Rivalen waren. Das klingt wie ein Widerspruch. Das wäre er vielleicht, wenn diese Rivalität blind gemacht hätte für die charakterlichen Qualitäten des anderen. Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Menschen kennen- und schätzen gelernt haben. Das liegt gewiss auch daran, dass wir Rheinländer sind, die kommen sich eher näher als andere Leute, das liegt an unserer Mentalität."Ein Vorfall trägt Netzer Overath aber nach: "Eine Sache muss ich nun mit der mir eigenen Ironie auch noch loswerden: der Jaguar E-Type. Ich war der erste Besitzer dieses Autos, es war grau-anthrazit, ein fantastischer Anblick. Dann habe ich den Jaguar an Franz Beckenbauer verkauft, der hatte schon Zirkus gemacht, wenn er in diesem Cabrio mal einen Tropfen Wasser abbekam. Also hat er es an dich weitergegeben, Wolfgang. Dieses schöne Auto kann man gar nicht verfälschen, aber du hast es geschafft: lila. Du hast den Jaguar lila lackieren lassen. Ich hatte entzündete Augen. Mein schöner Jaguar."www.ksta.de/651734Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5609787