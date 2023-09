Frankfurt am Main (ots) -Mit 4,39 Millionen Zuschauer*innen war "Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe" gestern Abend um 20:15 Uhr die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Der Marktanteil für den ersten Film der neuen Reihe mit ChrisTine Urspruch und Wolfram Grandezka in den Hauptrollen lag bei 17,9 Prozent. Fans von "Einspruch, Schatz!" können sich freuen: Am kommenden Freitag, den 29. September zeigt das Erste um 20:15 Uhr den zweiten Film der turbulenten Familienkomödie. Regie führt auch hier Thomas Freundner nach einem Drehbuch von Torsten Lenkeit.Noch mehr "Einspruch, Schatz!" ab Oktober:In Leipzig starten am 9. Oktober die Dreharbeiten zu "Ein ganzes Leben" (AT), dem dritten Film der neuen Reihe. Regie führt Dirk Kummer. Für das Drehbuch sind Torsten Lenkeit und Wiebke Jaspersen verantwortlich. Die Bildgestaltung übernimmt Christoph Iwanow."Einspruch, Schatz" ist eine Produktion der W&B Television (Produzenten: Oliver Vogel, Torsten Lenkeit) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Pressekontakt:Carina HoffmeisterARD DegetoKommunikation und PresseTel: +49 (0)69/1509-331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deOriginal-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/5609855