Easyprint mit über 3 Millionen lizenzfreien Stockfotos und 12 Millionen kostenlosen Designvorlagen für Digital- und Printprodukte

Das E-Commerce-Technologieunternehmen Unitedprint.com verkündet gleich mehrere aufregende Neuerungen für seine Marken Easyprint.com und print24.com. Neben der Einführung interaktiver 2D- und 3D-Produktvorschau-Visualisierungen erweitert das Unternehmen sein Angebot durch eine Partnerschaft mit Pexels.com, einem Unternehmen von Canva.com, und stellt seinen Nutzern darüber hinaus mehr als 12 Millionen erstklassige Designvorlagen zur Verfügung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230920107237/de/

Easyprint's FreeDesign tool offers over 3 million royalty-free stock photos and 12 million free design templates (Photo: Business Wire)

Kooperation mit Pexels.com

In enger Zusammenarbeit mit Pexels, einer Tochtergesellschaft von Canva.com, erweitert Easyprint sein Angebot um 3 Millionen lizenzfreie Stockfotos, die Nutzer kostenlos und uneingeschränkt für ihre individuellen Projekte verwenden können. "Diese Kooperation versetzt unsere Kunden in die Lage, ihre Kreativität auf ein völlig neues Level zu heben, und das völlig kostenfrei", betont Fabian Frenzel, Vorstandsvorsitzender der Unitedprint.com SE.

Über 12 Millionen Designvorlagen für Digital- und Printprodukte

Die mehr als 12 Millionen kostenlosen Designvorlagen bei Easyprint.com ermöglichen Nutzern nicht nur die freie und uneingeschränkte Gestaltung ihrer Printprodukte wie Flyer, Postkarten und Visitenkarten, sondern auch für eine Vielzahl von Digitalprodukten. Ob digitale Einladungen, Glückwünsche oder Social Media Posts die Auswahl ist schier endlos.

Innovation in 2D-/3D-Visualisierung

Zusätzlich zu diesen aufregenden Neuerungen führt Unitedprint.com innovative 2D- und 3D-Produktvorschau-Visualisierungen ein. Dieses Feature ermöglicht es den Nutzern, ihre individuellen Printprodukte in einer realen Umgebung sowie dreidimensional animiert auf ihren Desktop- und Mobil-Bildschirmen zu betrachten und mit anderen zu teilen. Nutzer können ihre Produkte in einer 3D-Ansicht um 360 Grad in alle Richtungen drehen und so intuitiv aus allen Blickwinkeln erkunden.

"Die Kombination aus hochwertigen Stockfotos, umfangreichen kostenlosen Designvorlagen für Digital- und Printprodukte und interaktiven 2D-/3D-Visualisierungen macht unser Angebot einzigartig im Markt", erläutert Fabian Frenzel. "Damit stärken wir unsere Position als einer der führenden Web-to-Print-Anbieter Europas nachhaltig."

Ausblick

Für die Zukunft plant Unitedprint.com ebenfalls den Einsatz von Augmented Reality (AR) auf seinen E-Commerce-Portalen. AR ermöglicht es dann Nutzern, mit ihren Smartphones 3D-Visualisierungen ihrer individuellen Druckprodukte in ihrer natürlichen Umgebung zu projizieren, was ein immersives und unterhaltsames Einkaufserlebnis schafft.

Unitedprint.com SE ist ein innovatives und global operierendes E-Commerce-Technologieunternehmen im Bereich Design, Marketing, Print und Publishing. Mit rund 300 Mitarbeitern weltweit bietet Unitedprint.com SE seinen Kunden eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Foto, Interieur, Clubs/Gastro/Hotel, Keramik, Textil, Large Format Printing, Veranstaltungen, Werbemittel, Werbetechnik u. v. m.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230920107237/de/

Contacts:

presse@unitedprint.com

Unitedprint.com SE

www.unitedprint.info

Telefon +49-(0)152-28808792

Telefax +49-(0)351-65633500