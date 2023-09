Das US-Institut für Kriegsstudien ISW schrieb, dass die Ukraine bei Werbowe im Gebiet Saporischschja den am besten befestigten russischen Verteidigungsgürtel der Region durchbrochen habe.Kiew - Ukrainische Truppen rücken nach offiziellen Militärangaben an der Front im Süden bei dem Dorf Werbowe weiter vor. Im Bericht des Generalstabs in Kiew für Sonntagmorgen hiess es: Die Truppen «verdrängen bei Werbowe im Gebiet Saporischschja den Gegner aus seinen Stellungen und setzen sich an den erreichten Positionen fest». Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW schrieb...

Den vollständigen Artikel lesen ...