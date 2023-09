News von Trading-Treff.de Hinter uns liegt eine weitere Verlustwoche in den Indizes. Damit ist es schon die dritte Woche in Folge mit fallenden Kursen. Der S&P500 verliert -2.93%. Tech und kleine Werte verlieren sogar über -3%. Auch meine Depots fallen mit und auf Wochensicht muss ich einen Verlust von insgesamt -15.649,61 EUR verkraften. Verlust von -15.649,61 EUR im Portfolio Die schwachen Börsen gehen auch an der Marktampel nicht spurlos vorbei. ...

