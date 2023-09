Am Sonntag wird eine besondere Kapsel an einem Fallschirm im US-Bundesstaat Utah zur Erde zurückkehren. Sie enthält Gesteinsproben, die bereits vor Jahren auf dem Asteroiden Bennu genommen wurden. Seit 2016 hat sich die Raumsonde Osiris-Rex der US-Raumfahrtbehörde Nasa einem spektakulären Auftrag gewidmet. Nach zweijährigem Flug zum Asteroiden Bennu und weiteren zwei Jahren, in denen sie Bennu umkreist hat, sammelte die Raumsonde Gestein von dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...