Peking (ots/PRNewswire) -Oksana Chusovitina, eine legendäre Kunstturnerin aus Usbekistan und ein Symbol für Langlebigkeit in diesem Sport, hat sich den Erfolg bei den Asiatischen Spielen in Hangzhou zum Ziel gesetzt."Ich möchte bei den Asian Games antreten, um zu zeigen, was ich kann", sagte die 48-jährige, die nach der Teilnahme an vier Asienspielen und acht Olympischen Spielen keine Anzeichen einer Ermüdung zeigt, letzte Woche gegenüber CGTN.Etwa 12.500 Athleten aus 45 Ländern und Regionen treten gemeinsam mit Chusovitina in Hangzhou an und nehmen in einer rekordverdächtigen Anzahl von 40 Sportarten an der 19. Ausgabe der Asienspiele teil, die auch als Asiad bekannt sind.Nachdem Vertreter der Athleten bei der Eröffnungszeremonie in Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesichen Provinz Zhejiang, am Samstagabend in den Hauptveranstaltungsort der Spiele - dem Big Lotus - einmarschiert waren, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping die 19. Asian Games für eröffnet.Die Sportstätten und Einrichtungen in Hangzhou seien "beeindruckend" und die Athleten seien "sehr zufrieden", sagte Raja Randhir Singh, amtierender Präsident des Olympic Council of Asia (OCA), bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten am Freitag.Xi sagte, die chinesische Regierung und das chinesische Volk seien zuversichtlich und in der Lage, ein spektakuläres Sportereignis zu veranstalten, das die Besonderheiten Chinas zur Geltung bringe und den Charme Asiens zeige.Bei einem Begrüßungsbankett am Samstag sagte der chinesische Präsident, dass die Asian Games mit ihren vielen einzigartigen Sportereignissen in Asien eine Bühne bieten, auf der sich Sport und Kulturen gegenseitig bereichern, und anschaulich zeigen, wie asiatische Kulturen voneinander lernen und vor Vitalität strahlen."Neue Standards"Als der fast zweiwöchige Fackellauf Anfang dieser Woche zu Ende ging, hatten 2.022 Fackelträger die Fackel durch 11 Städte in der Provinz Zhejiang getragen. Unterdessen hatten über 100 Millionen Menschen an einem virtuellen Fackellauf über digitale Plattformen teilgenommen.Bei der ersten digitalen Fackelzeremonie der Asian Games am Samstagabend reiste eine digitale menschliche Figur, stellvertretend für die 100 Millionen digitalen Fackelträger, vom Qiantang-Fluss zum Big Lotus, um den Kessel gemeinsam mit den Fackelträgern in der physischen Welt zu entzünden.Neben dem Einsatz modernster Technologien haben die Organisatoren Initiativen ins Leben gerufen, von denen sie sich erhoffen, dass sie Hangzhou zum Gastgeber der ersten kohlenstoffneutralen Asiade machen werden. In der Asian Games Village können die Teilnehmer beispielsweise durch Aktivitäten wie die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel oder das Einkaufen ohne Plastiktüte "Low-Carbon-Points" sammeln und Preise gewinnen.Die Asian Games in Hangzhou haben in vielerlei Hinsicht ein Beispiel für die zukünftigen Asian Games gesetzt, sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitee (IOC), am Freitag."Es wird auch neue Standards in Bezug auf die nachhaltige Organisation solch großer Spiele, Kohlenstoffemissionen, Politik der Null Abfall und viele andere Anstrengungen setzen", sagte Bach."Von Herz zu Herz"Die Asian Games in Hangzhou sind nach Peking 1990 und Guangzhou 2010 die dritte Asiade, die in China ausgetragen wird, Es ist auch das größte internationale Sportereignis in China seit den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.Der nepalesische Premierminister Pushpa Kamal Dahal "Prachanda" aus Nepal, der am Samstag zur Eröffnungszeremonie der Asiade in Hangzhou eintraf, lobte das Motto - "Von Herz zu Herz, @Zukunft"."Während Asien im Aufschwung ist, müssen wir die asiatische Einheit aufrechterhalten, wir müssen unsere Völker von Herz zu Herz miteinander verbinden, um gemeinsamen und nachhaltigen Wohlstand zu erreichen", sagte er vor seiner Reise nach China.Kambodschas Olympiachef Thong Khon, der die Delegation des südostasiatischen Landes mit mehr als 110 Athleten bei Asiens größtem Sportereignis anführt, sagte, dass die Asian Games in Hangzhou den Geist des Friedens, der Freundschaft, der Solidarität, der Einheit und der internationalen Zusammenarbeit zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund aus der gesamten Region verkörpern."Es wird den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch sowie das gegenseitige Lernen zwischen den asiatischen Ländern und Regionen weiter fördern", sagte Thong Khon.Diese Botschaft wurde vom IOC-Präsidenten geteilt. Bei einem Treffen mit Xi am Freitag merkte Bach an, dass die Welt derzeit mit geopolitischen Konflikten und vielen anderen Schwierigkeiten konfrontiert sei, lobte jedoch die Rolle der Spiele bei der Förderung der Einheit in ganz Asien.Das IOC setzt sich für die Wahrung des Multilateralismus ein und lehnt eine Politisierung des Sports ab. Das IOC setzt sich für die Wahrung des Multilateralismus ein und lehnt eine Politisierung des Sports ab. Das IOC schätzt China dafür, dass es die richtige Haltung eingenommen hat, sagte Bach."Ich glaube, es werden erfolgreiche und wunderbare Asienspiele, die die Einheit und Freundschaft in Asien fördern werden", sagte er.