Jakob Ems (Gurupress.de) - Während die Immobilienpreise in Deutschland im zweiten Quartal um beachtliche 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken, präsentiert sich die Vonovia-Aktie als stabilisierender Faktor. Sie konnte in der letzten Handelswoche bei 24,00 EUR schließen, was eine positive prozentuale Veränderung von 2,3 % gegenüber der vorangegangenen Handelswoche darstellt. Der Aktienkurs des Immobilienunternehmens scheint ...

