DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WOHNUNGSGIPFEL - Die Bundesregierung hat ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, um die kriselnde Baukonjunktur anzukurbeln. Demnach soll die eigentlich von der Ampelregierung geplante Verschärfung der Energiestandards für Neubauten ausgesetzt werden. "Angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Bau- und Wohnungswirtschaft durch hohe Zinsen und Baukosten ist die Verankerung von EH-40 als verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard in dieser Legislaturperiode nicht mehr nötig und wird ausgesetzt", zitiert der Spiegel aus einem Papier. Der Energieeffizienzstandard EH-40 sollte laut Koalitionsvertrag eigentlich ab Anfang 2025 vorgeschrieben werden. Außerdem verabschiedet sich die Ampel von ihrem Vorhaben, auf EU-Ebene eine Sanierungspflicht einzuführen. (Spiegel)

BAUEN - Kurz vor dem Wohnungsbaugipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich der Deutsche Landkreistag für eine Absenkung der Baustandards ausgesprochen, um den Neubau billiger zu machen. Verbandspräsident Reinhard Sager sagte im Interview: "Bezahlbares Wohnen ist für die Menschen auf dem Lande und in der Stadt von großer Bedeutung. Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum bildet dafür nur dann einen Rahmen, wenn es sich auf günstigeres Bauen fokussiert. Dafür müssen ohne Wenn und Aber Standards gesenkt werden. Insoweit besteht noch viel Luft nach oben." (Funke Mediengruppe)

HOLZINDUSTRIE - Der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) fordert die stärkere Nutzung von Holz für den Wohnungsbau. Hauptgeschäftsführer Denny Ohnesorge im Interview: "Wenn wir die Wohnungsnot in Deutschland lindern wollen, kommt man am modernen Holzbau nicht vorbei. Am Rohstoff Holz wird es nicht scheitern." Ohnesorge betonte weiter, der Gipfel müsse "handfeste Ergebnisse bringen. Von der Flaute auf dem Bau sei inzwischen auch die Holzindustrie betroffen. (Rheinische Post)

SOZIALWOHNUNGEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat sich dafür ausgesprochen, den sozialen Wohnungsbau in Deutschland zu forcieren. Die Nürnberger Ökonomin sagte, die Krise im Wohnungsbau gehe auf die Zinsentwicklung zurück. "Die Baupreise sind dadurch deutlich gestiegen. Die Bautätigkeit dürfte deutlich zurückgehen. Man könnte versuchen, die freiwerdenden Kapazitäten in den sozialen Wohnungsbau zu ziehen, durch Zinsvorteile oder Zuschüsse." Das jüngste Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Stärkung der Konjunktur werde zwar durch Abschreibungsregeln den Wohnungsbau voranbringen - "aber nicht in ausreichendem Maße, um den Herausforderungen am Wohnungsbau gerecht zu werden". (Funke Mediengruppe)

BUNDESBANK - Die Bundesbanker sind empört über den "Modernisierungsplan" einer Unternehmensberatungsgruppe für die Bundesbank, der den Abbau von Hunderten von Arbeitsplätzen und eine Überarbeitung der Arbeitspraktiken vorsieht, während die Institution versucht, die politische Kritik an ihren wachsenden Verlusten zu entkräften. In der Bundesbank, einer konservativen und verschwiegenen Säule des deutschen Establishments, brodelt es, seit Joachim Nagel im vergangenen Jahr Präsident wurde und die Boston Consulting Group (BCG) beauftragt wurde, die Bank agiler und effizienter zu machen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Financial Times. "Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist auf dem Tiefpunkt", meinte ein Insider. "BCG hat keine Ahnung, wie eine Zentralbank funktioniert und was ihre gesetzlichen Aufgaben sind. Sie haben die Arbeit an der Geldpolitik mit einer Automobilproduktion verglichen, was völliger Unsinn ist." (Financial Times)

SPEDITIONEN - Die zum 1. Dezember 2023 geplante Erhöhung der Lkw-Maut könnte viele Speditionsunternehmen zum Aufgeben zwingen, warnt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). DIHK-Präsident Peter Adrian im Interview: "Uns erreichen täglich Anrufe aus der IHK-Organisation, die uns vor dem Aus insbesondere vieler mittelständischer Transporteure warnen." Die Lkw-Maut-Erhöhung belaste die Transportbranche mit zusätzlich rund 7,6 Milliarden Euro im Jahr, sagte der DIHK-Präsident. Dabei werde bereits der Kraftstoff durch die CO2-Zertifikate belastet. Eine zusätzliche CO2-Komponente bei der Maut führe daher zu einer Doppelbelastung. Adrian sieht darin einen Verstoß gegen den Koalitionsvertrag, demzufolge ausdrücklich eine Doppelbelastung vermieden werden solle. (Wirtschaftswoche)

EINKOMMEN - Mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland verdient unter 20 Euro brutto in der Stunde. Mehr als jeder Dritte bekommt weniger als 16 Euro brutto pro Stunde. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes hervor, das die Linken-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben hat. Die Zahlen liegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor und basieren auf einer Verdiensterhebung von Oktober 2022. Die Daten schließen die Löhne von Auszubildenden nicht mit ein. Demnach bekommen 21,455 Millionen von 39,779 Millionen Beschäftigten einen Stundenlohn von unter 20 Euro brutto. Das ist ein Anteil von 53,9 Prozent. Unter 16 Euro brutto pro Stunde erhalten 13,603 Millionen Menschen, was einen Anteil von 34,2 Prozent ausmacht. (RND)

BILDUNG - Die FDP will sich einem Medienbericht zufolge für eine bundesweite Notenpflicht an deutschen Schulen spätestens ab der dritten Klasse einsetzen. Das geht einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge aus einer Beschlussempfehlung für das Präsidium der Partei hervor. "Statt Verzicht auf Noten und Leistungsnachweise brauchen wir bundesweit und so früh wie möglich (spätestens ab der dritten Klasse) Schulnoten auf deutschlandweit vergleichbarem hohem Niveau", heißt es nach Angaben der Zeitung in der Vorlage. In dem Papier fordert die FDP demnach eine grundlegende Reform des Schulsystems durch mehr zentrale Steuerung. (Bild-Zeitung)

LUFTVERKEHRSSTEUER - Lufthansa-Chef Carsten Spohr fordert vor der am Montag in Hamburg stattfindenden Nationalen Luftfahrtkonferenz, dass die Einnahmen der Luftverkehrssteuer in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen sollen. Das stehe schon im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung, sagte Spohr im Interview mit Tagesspiegel Background. "Geschehen ist bisher nichts", sagte der Airline-Chef. Im vergangenen Jahr nahm der Staat mehr als eine Milliarden Euro durch die Luftverkehrssteuer ein. Bislang sind die Einnahmen nicht zweckgebunden. Zudem warnte Spohr vor Wettbewerbsnachteilen durch zusätzliche Abgaben und Gebühren. (Tagesspiegel)

September 25, 2023

