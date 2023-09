Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat in den vergangenen Tagen wieder nachgegeben. Am Freitag ging es für den US-Wert um insgesamt -3,8 % nach unten. Dennoch steht unter dem Strich für die abgelaufene Woche ein Plus von 3,1 %. Dennoch bleibt es bei der großen Angst von Beobachtern und auch Investoren - so steht zu vermuten. Wandelanleihe auch bei Nikola Nikola benötigt Geld, war zuvor bekannt geworden. Am 22. September gab Nikola nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...