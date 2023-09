Nach der schwachen Vorwoche dürfte der DAX auch am Montag mit geringen Verlusten im Bereich um 15.530 Punkten in die neue Handelswoche starten. Am Freitag war er mit zwischenzeitlich 15.471 Punkten an die Tiefpunkte der vergangenen Monate heran gerutscht, und hatte auch seine 200-Tage-Linien nur mit Mühe gehalten. Im Fokus bleibt aus charttechnischer Sicht das Juli-Tief bei 15.456 Zählern. An der Großwetterlage hat sich nichts Wesentliches geändert. Die Leitzinsen sind stark erhöht worden, um die ...

