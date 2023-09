DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der sich verschärfende Abschwung auf den chinesischen Immobilienmärkten hat China Evergrande dazu veranlasst, einen Umschuldungsplan in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar zu verwerfen, der das Überleben des Bauträgers sichern sollte. Ein Zeichen dafür, dass sich Chinas anhaltende Immobilienkrise noch weiter verschärfen könnte. Am 17. August 2023 hatte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz beantragt. In einem am Freitag eingereichten Wertpapierprospekt erklärte Evergrande, dass es seinen Restrukturierungsplan aufgrund der schlechter als erwarteten Immobilienverkäufe aufgeben müsse und man nach einem anderen Weg suchen werde, der "die objektive Situation des Unternehmens widerspiegelt". Evergrande erklärte zudem, dass es erste Gespräche über eine Neuverhandlung des Umschuldungsplans mit seinen Gläubigern, darunter chinesische Banken und internationale Anleihegläubiger, aufgenommen hat. Ohne eine neue Vereinbarung könnten die Anleihegläubiger, die Evergrande rund 15 Milliarden US-Dollar geliehen haben, eine Liquidation des Unternehmens anstreben und den ohnehin schon angeschlagenen Immobilienmarkt in China weiter unter Druck setzen. Die internationalen Gläubiger hatten mit einer Liquidation des Unternehmens gedroht, als Evergrande ihnen wichtige Finanzinformationen nicht offenlegte und die Verhandlungen verzögerte. Die Anleihegläubiger des Unternehmens einigten sich jedoch schließlich auf eine Vereinbarung über die Übernahme von Beteiligungen an einigen der Offshore-Tochtergesellschaften von Evergrande im Gegenzug zu einer Abschreibung der Schulden. Das Scheitern dieser Vereinbarung, die Evergrande den US-Gerichten zur Genehmigung vorgelegt hatte, verschärft die Krise, in der sich Chinas Immobilienmärkte befinden, da der größte private Bauträger des Landes, Country Garden, und Dutzende andere vom Untergang bedroht sind. Die Aktie von China Evergrande bricht in Hongkong um 22,7 Prozent ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 85,0 zuvor: 85,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,9 zuvor: 89,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 82,8 zuvor: 82,6 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: k.A. zuvor: -14,9 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: HINWEIS: Die Daten aus Tokio, Schanghai sowie die US-Futures müssen wegen Datenproblemen leider entfallen. INDEX Stand +/- DAX-Future 15.680,00 +0,2% Hang-Seng-Index 17.826,11 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 129,50 -12 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.557,29 -0,1% DAX-Future 15.644,00 +0,1% XDAX 15.502,13 +0,1% MDAX 26.536,25 -0,1% TecDAX 3.024,77 +0,5% EuroStoxx50 4.207,16 -0,1% Stoxx50 3.947,22 -0,2% Dow-Jones 33.963,84 -0,3% S&P-500-Index 4.320,06 -0,2% Nasdaq-Comp. 13.211,81 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,62 +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche kaum verändert erwartet. Die Nachrichtenlage ist für einen Montag recht überschaubar. Derweil kommt der Immobilienmarkt in China nicht zur Ruhe. Die Aktien von China Evergrande knicken in Hongkong um 25,5 Prozent ein, nachdem der Immobilienentwickler einen Umschuldungsplan in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar verworfen hatte, der sein Überleben sichern sollte, und erklärte, er sei nicht in der Lage, neue Schulden aufzunehmen. Im Fokus steht am Vormittag der Ifo-Index aus Deutschland für September. Bereits im August sank das Ifo-Geschäftsklima den vierten Monat in Folge. Für September rechnen die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen mit einem weiteren Rückgang auf 85,0 von 85,7 Punkten. Bereits bei drei aufeinanderfolgenden Rückgängen sprechen Ökonomen von einem Wendepunkt hin zu einer Konjunkturschwäche. "Mit dem vierten Rückgang in Folge geht vom Ifo-Geschäftsklima mittlerweile ein recht klares Rezessionssignal aus", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Rückblick: Belastungsfaktor blieben die hohen Renditeniveaus an den Anleihemärkten. Der DAX schloss bei der aus technischer Sicht wichtigen 200-Tage-Linie bei 15.550 Punkten,. Die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland haben sich im September sehr uneinheitlich entwickelt. Während sie in Frankreich enttäuschten, noch tiefer in den Schrumpfungsbereich rutschten und die Erwartungen verfehlten, legten sie in Deutschland zu, im Servicesektor sogar fast bis in den Expansion anzeigenden Bereich. Die Niederlande will laut der FT durch eine Sondersteuer auf Bankengewinne die Staatsfinanzen stützen. ING verloren 6,4 Prozent und ABN Amro 4,5 Prozent. Nach Zugeständnissen von Microsoft an die Aufsichtsbehörden, um Activision Blizzard doch noch übernehmen zu können, stiegen Ubisoft um 4,5 Prozent. Microsoft hat einen Verkauf der Cloud-Gaming-Rechte an die Franzosen angeboten. Kering stiegen um 1,5 Prozent. Hintergrund sei die Vorstellung der ersten Kollektion des neuen Creative Director von Gucci, Sabato de Sarno, auf der Mailänder Fashion Week. Astrazeneca gewannen 1,5 Prozent. Medizinische Daten aus einer Phase-III-Studie des Brustkrebsmittels Dato-DXd kamen gut an. Das Mittel könnte potenziell zu einem Ersatz für Chemotherapien für eine Reihe von Krebserkrankungen werden, hieß es. Sanofi (-0,4%) rechnet für das dritte Quartal mit einer Belastung bei Gewinn und Umsatz als Folge ungünstiger Wechselkurse. Das Minus von 15 Prozent bei Telekom Austria ist der Abspaltung des Funkturmgeschäfts Euro Telesites geschuldet. Die Aktie ist am Freitag mit 4,31 Euro an der Börse gestartet und schloss bei 5,50 Euro. Vodafone schlossen nahezu unverändert. Laut einem Marktteilnehmer gibt es einen Kreisebericht in der spanischen Wirtschaftszeitung Expansion, wonach der britische TMT-Investor Zegona sich um eine Finanzierung für das Spanien-Geschäft von Vodafone bemühen soll.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Delivery Hero verloren 3,5 Prozent. Die jüngsten Kursgewinne nach Berichten über einen Verkauf der Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand haben nicht lange getragen. Jefferies sieht ein mittleres bis hohes Transaktionsrisiko. Mutares (+7,5%) verspricht seinen Aktionären künftig die Zahlung einer doppelt so hohen Mindestdividende wie bisher. Künftig sollen mindestens 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Die UBS hat das Kursziel für BASF (-0,9% auf 43,09 Euro) auf 37 von 40 Euro gesenkt und empfiehlt die Aktie weiter zum Verkauf. Jungheinrich gewannen 2,0 Prozent auf 29,04 Euro. Mit einer attraktiven Bewertung begründen die Analysten von Barclays die Aufnahme von Jungheinrich in ihre positive Abdeckung: Das Papier wird mit Overweight und Kursziel 36 Euro gestartet.

XETRA-NACHBÖRSE

In recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die schwächere Entwicklung der Wall Street habe den Gesamtmarkt leicht belastet. Die Commerzbank-Aktie wurde dagegen unverändert getaxt. Die Bank will ihre Ausschüttungsquote weiter erhöhen. Wie das Handelsblatt berichtet, peilt der Vorstand im Rahmen der neuen Strategie eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an. Eine Commerzbank-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

USA - AKTIEN

Etwas schwächer - Eine Erholungsbewegung im Verlauf konnten die Indizes nicht behaupten. Die Unsicherheit über den weiteren zinspolitischen Kurs der US-Notenbank belastete erneut. Die jüngsten US-Konjunkturdaten geben keinen klaren Hinweis auf das künftige Vorgehen der US-Notenbank. Auch fallende Renditen am Anleihemarkt konnten am Ende nicht stützen. Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September verlangsamt. Dagegen hatten die am Vortag veröffentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen überraschenden Rückgang gezeigt und damit auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hingedeutet. Die Aktien von General Motors (-0,4%) und Stellantis (+0,1%) zeigten sich von der Ausweitung der Streiks durch die United Auto Workers (UAW) wenig beeindruckt. Bei Ford (+1,9%) sollen die Streiks nicht ausgeweitet werden, weil man dort in den Gesprächen Fortschritte mache. Die Aktien von Microsoft verloren 0,8 Prozent. Die britische Kartellaufsicht hat ihre Zustimmung zum Kauf von Activision Blizzard (+1,7%) signalisiert. Die Europäische Kommission verhängte erneut gegen Intel (-1,4%) eine Geldbuße von rund 376 Millionen Euro. Die Strafe stehe im Zusammenhang mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für Computerchips, hieß es. Chevron stiegen um 0,7 Prozent. Der Streik in der westaustralischen Flüssiggasindustrie ist beendet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 -4,7 5,14 67,7 5 Jahre 4,57 -5,5 4,62 56,7 7 Jahre 4,52 -6,3 4,59 55,4 10 Jahre 4,43 -5,7 4,49 55,5 30 Jahre 4,52 -5,5 4,57 54,9

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach den kräftigen Vortagesaufschlägen zurück. Die falkenhaften Aussagen der US-Notenbank hatten die Renditen am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben. Die Rendite 10-jähriger Papiere sank um 5,7 Basispunkte auf 4,43 Prozent. "Die Renditen sind weiterhin in der Lage, neue Gewinne zu erzielen", so Peter Cardillo von Spartan. Die Märkte weigerten sich, eine weitere Zinserhöhung einzupreisen, im Gegensatz zu den Prognosen des FOMC.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0649 +0,0% 1,0646 1,0657 -0,5% EUR/JPY 157,99 +0,0% 157,92 157,89 +12,6% EUR/CHF 0,9670 +0,1% 0,9655 0,9657 -2,3% EUR/GBP 0,8700 +0,0% 0,8698 0,8691 -1,7% USD/JPY 148,36 +0,0% 148,32 148,15 +13,1% GBP/USD 1,2241 +0,0% 1,2240 1,2262 +1,2% USD/CNH 7,3061 +0,1% 7,2979 7,2975 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.117,20 -1,5% 26.521,80 26.679,23 +57,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar baute die Vortagesgewinne nach den falkenhaften Aussagen der US-Notenbank weiter aus. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,2 Prozent. Der Euro verlor 0,1 Prozent auf 1,0647 Dollar. Die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist im September weiter geschrumpft. Wie aus den Einkaufsmanagerindizes ersichtlich wurde, war hierfür der Industriesektor ausschlaggebend, doch auch im Servicesektor ging es abwärts.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 93,77 93,27 +0,5% +0,50 +14,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach den leichten Vortagesabgaben wieder etwas zu. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 0,8 Prozent. Eine anhaltende Angebotslücke aufgrund von Förderkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands sorgte zuletzt für deutlich ansteigende Preise. Russland hat zudem erklärt, dass es wegen des bevorstehenden Winters ein vorübergehendes Ausfuhrverbot für Benzin und Diesel verhängt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,12 1.925,23 -0,1% -2,12 +5,4% Silber (Spot) 23,50 23,55 -0,2% -0,06 -2,0% Platin (Spot) 925,80 930,38 -0,5% -4,58 -13,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,3%) erholte sich von den Vortagesabgaben, als das Edelmetall den größten Tagesverlust seit fast zwei Monaten verzeichnet hatte. Hier stützten die fallenden Renditen und die Einkaufsmanagerindizes, die etwas Druck von der Fed nehmen, die Zinsen weiter erhöhen zu müssen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- US-Präsident Joe Biden soll dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj einem Medienbericht zufolge doch Raketen vom Typ ATACMS in Aussicht gestellt haben. Biden habe Selenskyj bei ihrem Treffen am Donnerstag im Weißen Haus eine kleine Zahl solcher Raketen mit großer Reichweite zugesagt, berichtete der US-Sender NBC am Freitag unter Berufung auf anonyme Regierungsvertreter. Unklar war aber demnach, wann solche Raketen geliefert werden könnten.

- Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat der Ukraine bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj finanzielle Hilfen in Höhe von 650 Millionen kanadischen Dollar (rund 453 Millionen Euro) zugesagt. Die nun zugesagte Hilfe kommt zu rund 8,9 Milliarden kanadischen Dollar hinzu, die Ottawa bereits geleistet hat.

KINDERGRUNDSICHERUNG DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf letzte Details im Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung geeinigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe) steht einem Kabinettsbeschluss am kommenden Mittwoch damit jetzt nichts mehr im Weg. Der Einigung zufolge soll der in der Corona-Zeit eingeführte Sofortzuschlag von 20 Euro pro Kind und Monat ab 2025 für Kinder von Asylbewerbern wegfallen.

GELDPOLITIK USA

Federal-Reserve-Gouverneurin Michelle Bowman sieht es als "wahrscheinlich angemessen" an, die Zinsen noch weiter zu erhöhen. "Die Inflation ist immer noch zu hoch", sagte sie in einer Rede. Die US-Notenbank habe beträchtliche Fortschritte bei der Senkung der Inflation gemacht, es müsse aber noch mehr getan werden.

ÖLFÖRDERANLAGEN USA

Die Zahl der in den USA "aktiven" Ölförderanlagen hat sich wieder verringert. Wie das Unternehmen Baker Hughes am Freitag mitteilte, fiel deren Zahl in dieser Woche um acht auf 507 - den tiefsten Stand seit Anfang Februar 2022. Auch die Zahl der Erdgasförderanlagen ist laut Baker Hughes rückläufig und sank in der abgelaufenen Woche um drei auf 118.

HAUSHALT USA

US-Präsident Joe Biden hat "eine kleine Gruppe extremer Republikaner" für eine drohende Haushaltssperre verantwortlich gemacht. Biden sagte, er habe in Gesprächen mit dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Einigung erzielt. "Jetzt will eine kleine Gruppe extremer Republikaner die Vereinbarung nicht einhalten", so Biden. Der US-Kongress muss bis zum 30. September um Mitternacht ein neues Haushaltsgesetz beschließen, um eine Finanzierung der Bundesbehörden zu sichern.

STRAFZÖLLE ELEKTROAUTOS

In der Debatte um mögliche Schutzzölle auf chinesische Elektroautos hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) klar gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen positioniert und vor einem Schaden für die deutsche Wirtschaft gewarnt. "Ich halte grundsätzlich nicht viel davon, Marktbarrieren aufzubauen", sagte Wissing der Augsburger Allgemeinen. Ein Handelskrieg mit Peking könne sich schnell auf weitere Branchen ausweiten und der deutschen Wirtschaft massiv schaden, warnte der FDP-Politiker.

BAUGIPFEL

Vor dem am Montag stattfindenden Bau- und Wohnungsgipfel hat die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung des Wohnungsbaus beschlossen, das unter anderem eine eigentlich geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten aussetzt. Auch von einer Sanierungspflicht auf EU-Ebene nimmt die Regierung dem Papier zufolge wieder Abstand. Verpflichtende Sanierungen einzelner Wohngebäude sollen demnach ausgeschlossen werden. Außerdem will die Ampelregierung nach Angaben des Spiegel den Erwerb von Wohneigentum unter Familien stärker fördern - mit einer Anhebung der Kredithöchstbeträge um 30.000 Euro.

VERBRENNERMOTOREN

Die im Handel mit synthetischen Kraftstoffen tätige Lühmann-Gruppe will laut Welt am Sonntag als erstes deutsches Unternehmen gegen Teile der EU-Verordnung zum Verbot von Verbrennungsmotoren klagen.

IPO RENK

Der Rüstungskonzern hat die Preisspanne für sein geplantes IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie weitere Details festgelegt. Wie Renk sowie sein Eigentümer Triton mitteilten, sollen die Aktien der Renk Group AG in der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie angeboten werden. Angestrebt wird ein Platzierungsvolumen zwischen 405 und 486 Millionen Euro. Die Aktien sollen in der Angebotsfrist ab 26. September und voraussichtlich bis 4. Oktober angeboten werden. Als erster Handelstag wird der 5. Oktober im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) angepeilt.

BMW

In Straßkirchen in Niederbayern kann eine Batteriefabrik für BMW gebaut werden. Bei einer Abstimmung über zwei Bürgerentscheide votierte am Sonntag eine klare Mehrheit für das Vorhaben, wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilte. BMW will mehrere hundert Millionen Euro in das Werk investieren und mehr als 3.200 Arbeitsplätze schaffen. Künftig sollen dort jährlich rund 600.000 einbaufertige Hochvoltbatterien gefertigt werden.

COMMERZBANK

will ihre Ausschüttungsquote weiter erhöhen. Wie das Handelsblatt berichtet, peilt der Vorstand im Rahmen der neuen Strategie eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2026 auf über 10 Prozent steigen, 2024 soll sie bei über 8 Prozent, 2025 bei über 9 Prozent liegen.

PROSIEBEN

Der von der Familie Berlusconi kontrollierte Großaktionär Mediaforeurope (MFE) hat seine Beteiligung weiter erhöht. "Wir haben jetzt eine direkte Beteiligung an Prosiebensat1 in Höhe von 28,9 Prozent gesichert, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspricht", sagte MFE-Deutschlandchefin Katharina Behrends der Süddeutschen Zeitung. "MFE beabsichtigt derzeit nicht, den Anteil zu erhöhen", fügte Behrends hinzu.

KNORR-BREMSE

bekommt einen neuen Vorstand für das Schienenfahrzeug-Geschäft aus dem eigenen Hause. Wie der Konzern mitteilte, hat er Nicolas Lange zum 1. Oktober in das Führungsgremium berufen. Er übernimmt das Ressort von Jürgen Wilder, der das Unternehmen "im besten Einvernehmen" verlässt. Lange ist derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH und seit 20 Jahren im Konzern.

LANXESS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.