The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2023



ISIN Name

US902494BG76 TYSON FOODS 2023

DE000SLB8452 LDSBK.SAAR IHS S.845

XS1961767487 TOYOTA FIN. 19/23 MTN

XS2201954067 KAISA GR.HLD 20/23

DE000NLB30V6 NORDLB 22/23

XS1856795510 STATE BK IND.18/23

US89114QCL05 TORON.DOM.BK 20/23FLR MTN

XS1884706885 BQ.INTL LUX. 18/23 MTN

USU8077BAA18 SYNEOS HLTH 20/29 REGS

