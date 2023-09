Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie hiermit herzlich dazu einladen, uns zum Börsentag am 30.09.2023 in Zürich persönlich zu treffen. Wir werden dabei mit einem eigenen Stand vertreten sein und freuen uns auf Ihren Besuch und den direkten Austausch mit Ihnen.

Die Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung ist über das Anmeldeportal https://www.boersentag.ch/tickets.html möglich.

Aktie der Woche

First Tin steigert Zinnressource auf Taronga um 240%

First Tin gab jüngst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Taronga-Zinnprojekt in Australien bekannt. Demnach verfügt Taronga unter Verwendung eines Cut-Off-Grads von 0,05% über insgesamt 86.200 Tonnen Zinn in den Kategorien gemessen und angezeigt und 61.100 Tonnen Zinn in der Kategorie abgeleitet. Damit konnte First Tin die Taronga-Ressource im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung von Aus Tin Mining Ltd. Aus dem Jahr 2014 um 240% steigern. Dies macht Taronga zur einer der weltweit größten Zinnlagerstätten überhaupt.

News: First Tin Plc veröffentlicht aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Zinnprojekt Taronga

First Tin erhält neuen Director

First Tin gab zusätzlich die Ernennung von Ross Ainger zum Non-Executive Director mit sofortiger Wirkung bekannt. Er wird Seamus Cornelius ersetzen, der mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Ross Ainger wird als Vorsitzender des ESG-Ausschusses und als Mitglied des Prüfungs-/Risiko- und Vergütungs-/Nominierungsausschusses fungieren.

News: First Tin Plc gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

First Tin erfährt Aufwertungseffekt bei Zerkleinerungstests

First Tin konnte weiterhin mitteilen, dass die Ergebnisse der Zerkleinerungsvorkonzentrationstests an Massenproben aus dem australischen Taronga-Projekt aus einem Stollen durch die North Pit-Mineralisierung nun vorliegen und bewertet wurden. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese von First Tin, dass aufgrund des selektiven Bruchs entlang der Adern die Freisetzung von Kassiterit einfach durch Grobbrechen auf 12 mm und Sieben bei 2,8 mm erreicht werden kann. Die Plusfraktion von 2,8 mm wird verworfen, während die Minusfraktion von 2,8 mm die Aufbereitungsanlage durchläuft, wodurch die Masse, die die Anlage durchläuft, deutlich verringert und der Zinngehalt deutlich erhöht wird.

News: First Tin Plc Zerkleinerungstest bestätigt starken Aufwertungseffekt sowohl für hoch- als auch für niedriggradige Mineralisierungen im Taronga-Zinn-Projekt

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus Red Cloud Securities veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Latitude Uranium. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,35 CA$ aus.

Research-Report: Kaufempfehlung Latitude Uranium von Red Cloud mit Kursziel 1,35 CAD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

