Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Freitag doch noch einen Angriff nach oben gestartet. Es ging um über 5 % aufwärts. Gelingt doch noch ein Comeback? Die Frage beschäftigt sicherlich nicht nur die Aktionäre von Nel Asa. Dennoch: Per Wochensaldo hat die Aktie massiv verloren. Sie war mit deutlich mehr als 90 Cent in die Woche gestartet. Am Ende stand nun ein Kurs von 0,86 Euro - erschütternd wenig und schwach. Zunächst ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...