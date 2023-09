DEUTSCHLAND: Der DAX könnte nach der schwachen letzten Woche am Montag leicht im Minus eröffnen. Laut dem Broker IG lag die Schätzung des Leitindex' zwei Stunden und dreißig Minuten vor dem Xetra-Start bei 0,2 Prozent unter 15.532 Punkten. Er näherte sich am Freitag mit 15.471 Punkten den niedrigsten Werten der vergangenen Monate und konnte gerade so seine 200-Tage-Linie halten. Charttechnisch bleibt das Juli-Tief bei 15.456 Punkten im Auge. Marktexperten ...

