Die Ölproduzenten haben derzeit wenig Mühe, Tag für Tag satte Gewinne einfahren zu können. Das anhaltend hohe Niveau spielt Shell, Repsol & Co voll in die Karten. Und die Ölpreise sind zu Wochenbeginn erneut leicht gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im November 93,84 US-Dollar.Das waren 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 90,48 Dollar. Unterstützung erhielten die Erdölpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...