FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen 0,19 Prozent auf 129,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,73 Prozent. Sie lag damit leicht unter dem in der vergangenen Woche markierten 12-Jahres-Hoch von 2,78 Prozent.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke auf das wohl wichtigste Konjunkturbarometer aus Deutschland. Am Vormittag gibt in München das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima bekannt. Nachdem sich die Stimmung infolge der trüben Wirtschaftsaussichten schon in den Vormonaten verschlechtert hat, wird erneut mit einem Rückgang gerechnet.

Am Nachmittag tritt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, vor den Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, um ihre regelmäßige Anhörung abzuhalten. Nach kräftigen Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hatte die Notenbank zuletzt angedeutet, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht sein oder nicht mehr weit entfernt sein könnte./bgf/men