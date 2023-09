Das Kursniveau von Vonovia hat gemessen am Hoch aus dem Jahre 2021 in der Spitze einen Verlust rund 73 Prozent ausgebildet. Die stabilen Mieteinnahmen und die in Relation kleineren Abverkäufe von Wohnungen konnten bis dato eine Kapitalerhöhung verhindern. Diese Gemengelage aus Kursverlusten und geschickten Management haben den Aktienkurs von Vonovia stabilisiert. Die beiden Leitzinsen der FED und der EZB bewegen sich jeweils auf ein Plateau zu. Dies ...

