Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat in der vergangenen Woche massive Kursverluste hinnehmen müssen. Unter dem Strich ging es um gut -4,3 % abwärts. Am Freitag gewann der Titel noch leichte 0,90 %. Dennoch wird es nun spannend. Die Krise an den Finanzmärkten scheint für die Aktie noch nicht ganz überwunden zu sein. Im Gegenteil: Bis zu den Kurszielen der Analysten ist es noch ein weiter Weg für die Aktie von Siemens ...

