Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -RoboMarkets, ein europäisches Broker-Unternehmen, gibt seine Integration mit TradingView (https://www.robomarkets.com/de/forex-handel/terminal/tradingview/?utm_source=prnewswire.com&utm_medium=pr&utm_campaign=rm_de_external_article_25092023&utm_content=press_release&utm_term=tw_integration&a=ohrb), einer führenden Plattform für Charts und Analysen, bekannt. Kunden von RoboMarkets können jetzt ihre Handelsstrategien auf TradingView implementieren und ihre Performance mit einer breiten Palette von Charting- und Analysetools analysieren.Durch diese Integration werden die Produkte von RoboMarkets einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, darunter auch Anlegern, die sich bei der Eröffnung neuer Positionen auf hochmoderne Analysetools verlassen, um Chancen zu identifizieren. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, ein nahtloses und hervorragendes Handelserlebnis zu bieten. Kunden von RoboMarkets können ihre Konten jetzt einfach mit TradingView verbinden und direkt auf der Plattform handeln, so dass sie nicht mehr zwischen Terminals wechseln müssen. Nutzer, die noch kein aktives Handelskonto haben, können eines eröffnen und es über eine benutzerfreundliche Schnittstelle sofort mit TradingView verknüpfen.TradingView ist eine Plattform für Charting und Handel, die es den Nutzern ermöglicht, technische und fundamentale Analysen mit benutzerfreundlichen Tools durchzuführen und gleichzeitig über das größte soziale Netzwerk für Investoren miteinander zu kommunizieren. Dank der integration mit TradingView können Kunden von RoboMarkets jetzt auf verschiedene fortschrittliche Analysetools zugreifen, darunter Charting-Tools, Marktdaten und technische Indikatoren. Darüber hinaus können sie neue Strategien erkunden, die von Millionen aktiver Trader in der schnell wachsenden globalen TradingView-Community getestet wurden.Informationen zu RoboMarketsRoboMarkets ist ein Finanzmaklerunternehmen, das unter der CySEC-Lizenz \u2116 191/13 tätig ist. RoboMarkets bietet Anlagedienstleistungen in vielen europäischen Ländern an und bietet Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, den Zugang zu seinen firmeneigenen Plattformen. Besuchen Sie www.robomarkets.com, um mehr über die Produkte und Geschäfte des Unternehmens zu erfahren.Informationen zu TradingViewTradingView ist die weltweit führende Charting-Plattform und eine lebendige Community, die von über 50 Millionen Tradern rund um den Globus genutzt wird. TradingView bietet seinen Nutzern erstklassige Charting-Tools, Live-Marktdaten, eine umfassende Analyse-Suite und Handelsintegrationen mit ausgewählten Partnern.Es ist ein einzigartiger Raum, in dem Marktenthusiasten an einem Ort Charts erstellen, chatten und handeln können. Ganz gleich, ob Sie ein Krypto-Befürworter sind, der sich für btc usd interessiert, ein Forex-Händler, der den dxy-Index verfolgt, oder ein Value-Investor, der mit einem Aktien-Screener nach versteckten Perlen sucht, TradingView bietet Vorteile und Nutzen für jeden.Neben der erstklassigen Benutzererfahrung bietet TradingView Lösungen für Unternehmen, einschließlich Werbung, Nachrichtenpartnerschaften, Markt-Widgets, Charting-Bibliotheken und Broker-Integrationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2215029/RoboMarkets.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2215028/RoboMarkets_Logo.jpginfo@robomarkets.comMedienkontakt:info@robomarkets.com+357 25 123275View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/robomarkets-integriert-sich-mit-tradingview-um-die-handelsmoglichkeiten-zu-verbessern-301936305.htmlOriginal-Content von: RoboMarkets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154631/5610545