Berlin (ots) -Wenn Männer Probleme im Sexualleben haben, leidet nicht nur ihre Zufriedenheit, sondern oft auch ihr Selbstwertgefühl. Aus diesem Grund hat Gavin Sexton das Projekt Lovebetter gegründet: Als Sexualexperte hilft er Männern mit sexuellen Problemen wie Erektionsstörungen, vorzeitigem Samenerguss und Orgasmushemmungen dabei, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Welche Bewältigungsstrategien und Lösungsansätze sich dabei bewährt haben, erfahren Sie in diesem Artikel.In einer Gesellschaft, die unsere Sexualität mit Ansprüchen und Erwartungen überlädt, kann der Umgang mit sexuellen Problemen wie Erektionsstörungen, vorzeitigen Samenerguss oder Orgasmushemmungen eine echte Herausforderung sein. Viele Männer leiden in diesem Bereich unter falschen Vorstellungen - und verlieren dadurch beim Sex ihre innere Freiheit. Um ihre Probleme zu lösen, kratzen sie oft an der Oberfläche, indem sie zum Beispiel Sprays, PC-Muskel-Training oder Medikamente verwenden. Das bringt sie jedoch nicht weiter, denn im Grunde mangelt es ihnen vor allem an einem angemessenen Verständnis der Problematik. "Nur Männer, die einen guten Draht zu sich selbst herstellen, können ihre sexuellen Probleme lösen", weiß Gavin Sexton, der Gründer von Lovebetter. "Dabei kann professionelle Unterstützung immens hilfreich sein.""Sexuelle Probleme sind oft von verschiedenen Faktoren beeinflusst - darunter physische, neurologische, energetische, strategische und mentale Aspekte", fährt der Sexualexperte fort. "Die Schwierigkeit, eine geeignete Lösung zu finden, kann dabei vor allem auf mentale Blockaden zurückgeführt werden." Gavin Sexton hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen genau dabei zu helfen: Seit mehr als sieben Jahren begleitet er Männer dabei, ihre sexuellen Probleme zu überwinden. Dafür hat er ein 15-köpfiges Team aus Psychotherapeuten, Hypnosetherapeuten und systemischen Coaches aufgebaut. Mit einem fundierten Ansatz analysieren die Experten die individuelle Situation der Betroffenen genau - und entwickeln auf dieser Grundlage einen Schritt-für-Schritt-Plan, der Männern endlich wieder zu einer entspannten Sexualität verhilft.Der Schlüssel liegt in der Identifizierung der UrsachenMänner, die mit sexuellen Problemen konfrontiert sind, neigen in aller Regel dazu, verschiedene Ansätze zur Lösung ihrer Herausforderungen auszuprobieren. Dabei kann es sich unter anderem um Techniken wie Atemübungen, die Anwendung von Sprays und Cremes oder Beckenbodentraining handeln - die erhofften Erfolge bleiben jedoch überwiegend aus. Der Grund: Statt sich mit ihren tatsächlich zugrunde liegenden Defiziten auseinanderzusetzen, stürzen sich die Betroffenen bevorzugt auf oberflächliche Lösungen, die wahllos ausprobiert werden. Dabei liegt der Schlüssel zur Lösung sexueller Probleme hauptsächlich in der Identifizierung der eigentlichen Ursachen. "Es braucht daher eine professionelle Ursachenanalyse durch einen Experten und einen darauf basierenden Schritt-für-Schritt-Plan zur Lösung der bestehenden Defizite", sagt Gavin Sexton.Das Lovebetter 5-Ebenen-ModellUm betroffenen Männern einen solchen Ansatz bieten zu können, haben Gavin Sexton und sein Team gemeinsam das Lovebetter 5-Ebenen-Modell entwickelt, das auf fünf Schlüsselbereichen basiert: Auf der strategischen Ebene liegt der Fokus auf der korrekten Anwendung grundlegender Techniken und geeigneter Positionen während des intimen Miteinanders. Die körperliche Ebene bezieht sich darauf, sich als Mann mit den Eigenheiten des eigenen Körpers vertraut zu machen, um ein umfassenderes Verständnis für dessen Steuerung zu erlangen. Währenddessen berücksichtigt die neurologische Ebene unter anderem die Tatsache, dass das Gehirn durch seine Neuroplastizität mit bestimmten Methoden umprogrammiert werden kann, um die Luststeigerung während des Liebesspiels zu verlangsamen.Die energetische Ebene konzentriert sich ferner darauf, die im Becken- und Intimbereich aufgebaute Lust besser zu steuern und zu verteilen. Das kann sich nicht nur auf die Ausdauer, sondern auch auf die Intensität des intimen Erlebens positiv auswirken. Auf der mentalen Ebene geht es darum, dass viele Männer während des Liebesspiels Nervosität oder Anspannung erleben. Das Auflösen dieser negativen Gefühle ist für eine nachhaltige Verbesserung unerlässlich. Ebenso entscheidend ist es, alle fünf Ebenen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen und sexuelle Herausforderungen langfristig zu bewältigen.Sexuelle Probleme endlich erfolgreich überwinden mit dem Lovebetter-AnsatzDie Erfolge von Gavin Sexton und seinem Team sprechen für sich: Mit seiner Hilfe konnten bereits zahlreiche Männer sexuelle Probleme wie Erektionsstörungen, vorzeitigen Samenerguss und Orgasmushemmungen überwinden. Die Lösung liegt in einem ganzheitlichen Ansatz, der Erfahrung und Empathie verbindet. "Unser Ziel ist es, von Anfang an eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, in der Männer sich überwinden können, über ihre Sorgen zu sprechen", betont Gavin Sexton. "Zudem möchten wir mit unserem Angebot die Botschaft verbreiten, dass Männer mit ihren sexuellen Problemen nicht alleine sind."Sie möchten Sex frei von Druck und Erwartungen erleben? 