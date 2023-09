Düsseldorf (ots) -Als Gründerin des Kosmetikinstituts DAGCOSMETICS hat es sich Melis Dag zur Aufgabe gemacht, junge Frauen auf dem Weg zum eigenen Beauty-Business zu unterstützen. Zusätzlich zu ihren hochwertigen Behandlungen berät sie angehende Kosmetikerinnen in ihrer DAGCOSMETICS ACADEMY zu allen wichtigen Themen rundum den erfolgreichen Start in die Beauty-Branche. Dabei liegen ihr Authentizität und das richtige Mindset besonders am Herzen - denn der Konkurrenzdruck in der Branche ist hoch. Wie Kosmetikerinnen nachhaltigen Erfolg erreichen, erfahren Sie im folgenden Artikel.Die Beauty-Branche erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Insbesondere in den sozialen Netzwerken wimmelt es von Beauty-Tipps und vermeintlichen Expertinnen. Wer einfach nur auf den Zug aufspringt und sich nicht individuell positioniert, wird schnell in der Masse an Angeboten untergehen. Wichtig ist: Ein eigenes Studio lebt von der Persönlichkeit der Beauty-Expertin. "Der Widerspruch zwischen eigenem Anspruch und Wirklichkeit führt oft dazu, dass Frauen den Mut verlieren und gar nicht mehr an den eigenen Erfolg glauben. Das richtige Mindset ist daher entscheidend und trägt maßgeblich zum Erfolg einer Kosmetikerin bei", erklärt Melis Dag, Gründerin des Kosmetikinstituts DAGCOSMETICS."Jetzt ist es wichtiger denn je, sich in der Kosmetikbranche von der Konkurrenz abzuheben. Besonders Social Media spielt eine große Rolle, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen", führt die Expertin aus. Dabei reicht es nicht aus, den gleichen Standard-Content wie alle anderen zu posten. Wer in dieser überlaufenen Branche erfolgreich sein möchte, muss kreativ und innovativ sein. Kreativität, Authentizität und Qualität sind daher die entscheidenden Kriterien, die angehenden Gründerinnen in der Beauty-Branche den Weg zum Erfolg ebnen können.Tipp 1: Mut zum AndersseinContent ist ein bedeutsames Unterscheidungsmerkmal, das Kosmetikerinnen zu ihrem Vorteil nutzen können. Wer sich vom Durchschnitt abheben möchte, wird sich auf individuelle Art präsentieren und die ganz Bandbreite der eigenen Kreativität einbringen. Potenzielle Kundinnen sind immer auf der Suche nach etwas Besonderem in der Kosmetikerin, das sie einzigartig wirken lässt. Sich auf geschickte Weise authentisch und kreativ auf Social Media darzustellen, steigert sowohl die Aufmerksamkeit der Kundschaft als auch die eigene Attraktivität als Marke.Tipp 2: Authentizität und Ehrlichkeit schaffen VertrauenAuf dem vorangegangenen Punkt aufbauend ist es für die Kundengewinnung essenziell, einen authentischen Eindruck zu hinterlassen. Daher sollten sich Kosmetikerinnen ehrlich und authentisch auf Social Media darstellen und keine Rolle spielen, um sowohl die Aufmerksamkeit der Kundschaft als auch die eigene Attraktivität als Marke zu steigern und sich von der Konkurrenz zu unterscheiden.Tipp 3: Persönlichkeit als Alleinstellungsmerkmal und Marke aufbauenSo sehr sich eine Kosmetikerin auch bemüht, sich durch individuelle Tipps und Tricks von der Masse abzuheben - die größten Chancen, als Marke bekannt zu werden, hat sie, wenn sie ihre Persönlichkeit einbringt. Die eigene Persönlichkeit ist nämlich ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht kopiert werden kann, und genau das macht Sie einzigartig. Wer den Mut hat, mehr von sich zu zeigen, baut eine direkte Kommunikation zur potenziellen Kundschaft auf.Tipp 4: Kunden mit auf eine Reise nehmenMenschen kaufen Geschichten. Denn diese beruhen auf persönlichen Erfahrungen, die alle Menschen miteinander verbinden. Anschauliche Anekdoten und Erzählungen von Höhen und Tiefen aus dem eigenen Leben wirken persönlich. Sie schaffen eine Verbindung auf emotionaler Ebene, die Kunden dazu motivieren, Produkte zu kaufen und den nächsten Termin zu buchen.Tipps 5: Hochwertige Produkte und Expertise betonenFinanzstarke Kundinnen legen Wert auf hochpreisige Produkte. Es ist daher sinnvoll, diese dementsprechend zu präsentieren und ihre Effektivität zu betonen. Billigprodukte hingegen wirken oft abschreckend. Die eigene Expertise sollte dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen: Ein offener, informativer und ehrlicher Umgang ist also unerlässlich, wenn es darum geht, Premium-Kundinnen dauerhaft an die eigene Marke zu binden.Sie möchten Ihrem Beauty-Business eine persönliche Note verleihen und zahlungskräftige Kundinnen für sich gewinnen? Dann kontaktieren Sie Melis Dag von der DAGCOSMETICS ACADEMY (https://www.dagcosmetics.com/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.Pressekontakt:Dagcosmetics GmbH & Co. kGVertreten durch: Melis Elif DagE-Mail: info@dagcosmetics.comWebseite: https://www.dagcosmetics.com/Original-Content von: Dagcosmetics GmbH & Co. kG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171047/5610539