LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 60,50 auf 60,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik bleibe der Schwung wohl intakt, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein starkes Geschäftsjahresende am oberen Ende der Prognosespanne sei wahrscheinlich dank unter anderem dank der Geschäfte mit Bildgebung und der US-Tochter Varian./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

