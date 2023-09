DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit Notenbank-Rückenwind

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen ist es zum Wochenstart mehrheitlich nach unten gegangen. Sydney schloss nach einem leichteren Start gut behauptet. Schlusslichter waren die chinesischen Börsen. Hongkong lag im Späthandel 1,8 Prozent im Minus und büßte damit fast sämtliche Gewinne vom Freitag wieder ein, Schanghai schloss 0,5 Prozent leichter.

Zur Talfahrt in Hongkong trugen in erster sehr schwache Kurse im Immobiliensektor bei. Auslöser war die Nachricht, dass der seit Monaten wankende Riese China Evergrande wegen schlechter als erwartet verlaufener Immobilienverkäufe einen Umschuldungsplan in Höhe von 35 Milliarden Dollar verwerfen muss. Er sollte das Überleben des Unternehmens sichern. Evergrande sucht nun nach einem neuen Weg und führt Gespräche über eine Neuverhandlung des Umschuldungsplans mit seinen Gläubigern.

Der Evergrande-Kurs lag zuletzt knapp 20 Prozent im Minus. Für Country Garden ging es um 8,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen kämpft ebenfalls mit Liquiditätsproblemen, konnte zuletzt aber Zahlungsaufschübe erreichen. Longfor büßten 6,9 Prozent und China Vanke 3,6 Prozent ein und gerieten damit ebenfalls in den Sog von Evergrande.

Der Stimmung nicht zuträglich war daneben, dass S&P Global Ratings seine Wachstumsprognose für China für 2023 auf 4,8 von 5,2 Prozent gesenkt hat und auch die Prognose für 2024.

Bankaktien in Tokio im Rückwärtsgang

Ausreißer nach oben war die Börse in Tokio. Der Nikkei-225 gewann 0,9 Prozent auf 32.679 Punkte. Für Rückenwind sorgte, dass die japanische Notenbank am Freitag trotz steigender Preise und wachsender Erwartungen einer strafferen Politik ihren ultraexpansiven Kurs bestätigt hatte.

Abgegeben wurden aber Aktien von Banken, weil die Leitzinsen in Japan damit negativ bleiben, was ungünstig ist für das klassische Kreditgeschäft der Banken. Die oft hoch bewerteten Aktien von Technologieunternehmen profitierten umgekehrt vom extrem niedrig bleibenden Zinsniveau in Japan. Advantest gewannen 3,9 und Softbank 3,6 Prozent. Daiichi Sankyo stiegen um 7,6 Prozent. Treiber waren hier positive Studienergebnisse eines Medikaments gegen Brustkrebs.

In Seoul (-0,5%) warfen laut Händlern bereits die Ernte-Dank-Feiertage von Donnerstag bis Dienstag ihren Schatten voraus und sorgten für ein lustloses Geschäft. Der Kurs des Kinobetreibers CJ CGV knickte um über 20 Prozent ein, belastet von einer gewinnverwässernden Kapitalerhöhung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.076,50 +0,1% +0,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.678,62 +0,9% +24,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.495,76 -0,5% +11,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.115,61 -0,5% +0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.733,67 -1,8% -8,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.452,23 +0,7% +16,4% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.217,81 +0,4% -1,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.443,23 -0,5% -3,0% 11:00 BSE (Mumbai) 65.824,73 -0,3% +8,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0645 -0,0% 1,0648 1,0646 -0,6% EUR/JPY 158,00 +0,1% 157,92 157,82 +12,6% EUR/GBP 0,8694 -0,0% 0,8698 0,8638 -1,8% GBP/USD 1,2244 +0,0% 1,2240 1,2324 +1,2% USD/JPY 148,44 +0,1% 148,32 148,28 +13,2% USD/KRW 1.336,40 +0,0% 1.335,74 1.338,37 +5,9% USD/CNY 7,1970 +0,2% 7,1851 7,3040 +4,3% USD/CNH 7,3119 +0,2% 7,2979 7,3070 +5,5% USD/HKD 7,8159 -0,0% 7,8197 7,8229 +0,1% AUD/USD 0,6423 -0,3% 0,6443 0,6419 -5,7% NZD/USD 0,5951 -0,1% 0,5960 0,5919 -6,3% Bitcoin BTC/USD 26.104,59 -1,6% 26.521,80 27.030,67 +57,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,61 90,03 +0,6% +0,58 +15,3% Brent/ICE 94,01 93,27 +0,8% +0,74 +14,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,10 39,79 +3,3% +1,31 -50,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,34 1.925,23 -0,0% -0,90 +5,5% Silber (Spot) 23,56 23,55 +0,0% +0,01 -1,7% Platin (Spot) 928,05 930,38 -0,2% -2,33 -13,1% Kupfer-Future 3,69 3,70 -0,3% -0,01 -3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

