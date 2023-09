© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Nach der katastrophalen Vorwoche könnte es auch diese Woche erst einmal weiter abwärts gehen. Mehrere wichtige Konjunkturdaten könnten für Auf und Ab sorgen.

Nachdem die restriktive Prognose der US-Notenbank letzte Woche zu einem Absturz der Aktienkurse geführt hatte, wird erwartet, dass der Nachrichtenansturm in dieser Woche anhält.

Auf Anleger warten Updates zu den Arbeitsstreiks in den USA, neue Zahlen zum bevorzugten Inflationsindikator der Fed und Quartalszahlen von dem Einzelhändler Costco, dem Chipkonzern Micron und dem Sportartikel-Riesen Nike.

Eingeläutet wird die Woche aber von dem Ifo-Index gleich am heutigen Montag um 10 Uhr. Für September rechnen die Ökonomen mit einem erneuten Rückgang auf 85,0 von 85,7 Punkten. Die Stimmung befand sich jüngst auf Talfahrt, in den Chefetagen der deutschen Konzerne wächst der Pessimismus. Im August sank das Ifo-Geschäftsklima den vierten Monat in Folge. Bereits bei drei aufeinanderfolgenden Rückgängen sprechen Ökonomen von einem Wendepunkt hin zu einer Konjunkturschwäche.

Der Fokus der Börsianer beim Ifo-Index liege "ganz klar auf der Erwartungskomponente", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Nach zuletzt vier Rückgängen in Serie wäre eine Stimmungsaufhellung eine positive Nachricht." Eine gute Nachricht sei bereits, dass der Ölpreis zuletzt nicht weiter gestiegen sei.

In den USA ist der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, am Freitagmorgen die wichtigste Wirtschaftsmeldung dieser Woche. Am Dienstag und Freitag werden Verbraucherstimmungschecks vom Conference Board bzw. der University of Michigan durchgeführt, während Immobiliendaten und ein Update zum vierteljährlichen Wirtschaftswachstum ebenfalls auf dem Programm stehen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

