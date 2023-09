DJ Geywitz: Bau mit höherer Förderung und niedrigeren Energiestandards stärken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat vor dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt geringere Energiestandards und höhere Förderungen vorgeschlagen, um damit gegen den Wohnungsmangel und die Krise auf dem Bausektor vorzugehen. Geywitz sagte im ARD-Morgenmagazin, dass man wieder mehr "low-tech" bauen müsse. Ein breites milliardenschweres Zinssubventionsprogramm lehnte sie hingegen ab. Experten schätzen, dass in Deutschland rund 700.000 Wohnungen fehlen.

Geywitz bestätigte im Morgenmagazin, dass die eigentlich geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten ausgesetzt werden soll. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien vorgesehen, dass der Energieeffizienzstandard EH-40 ab Anfang 2025 vorgeschrieben werden sollte. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.

Außerdem würde die Einkommensgrenze bei jungen Familien für die Förderung des Wohnungserwerbs von 60.000 auf 90.000 Euro erhöht, so Geywitz. Dadurch können mehr Familien vergünstige Baukredite über die staatliche Förderbank KfW bekommen. Auch sollen steuerliche Abschreibungen verbessert werden.

Milliardenbeiträge für Zinssubventionen unrealistisch

Forderungen nach einer generellen Verbilligung der Zinssätze für Baudarlehen lehnte sie aber ab.

"Was man verstehen muss ist, dass die Wohnungswirtschaft natürlich eine Branche ist, die mit dem Baubereich größer ist als die Automobilwirtschaft im Umsatz. Das heißt: Sie können nicht alles mit eine Zinssubvention fördern. Das werden Milliardenbeträge. Das ist unrealistisch", so Geywitz.

Aus der Baubranche hat es wiederholt Forderungen nach günstigeren Baukrediten gegeben. Der Immobilienverband ZIA forderte etwa im Spiegel, dass die KfW den Zinsanstieg für Wohnungsunternehmen abfedert, indem sie verbilligte Kredite in Höhe von maximal 2 Prozent vergibt. Zudem hat Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang im SWR ein Investitionsprogramm des Bundes in Höhe von 30 Milliarden Euro vorgeschlagen.

Angesichts der gestiegenen Zinsen müsse man die Standards beim Wohnungsbau wieder senken, wie Geywitz sagte. Wenn man die Häuser immer weiter dämme, mache dies Häuser zum einen sehr teuer und man müsse diese dann auch "zwangsbelüften", weil es sonst nicht gehe.

"Ich glaube, wir müssen wieder ein Stück zurück mit low-tech, mit einfachen Möglichkeiten bauen", so Gewitz.

Zinsen als Sündenbock

Das Gebäudeenergiegesetz habe über Jahre hinweg die Anforderungen ans Bauen erhöht. "Das ging so lange gut, wie die Zinsen niedrig waren", so Geywitz. Außerdem hätten die Länder die Grunderwerbssteuer "immer scheibchenweise nach oben gesetzt". Auch dieses sei solange gutgegangen, wie die Zinsen niedrig waren. Zudem hätten die Kommunen teilweise gesagt, Entwickler sollen andere Kosten mitübernehmen. Auch dies sei so lange gutgegangen, wie die Zinsen niedrig waren.

Sie appellierten, dass Bund, Länder und Kommunen nun gegen die Krise angehen müssten.

"Jetzt müssen alle drei staatlichen Ebenen verstehen: Wir müssen die Standards senken und die Belastungen runter nehmen", so Geywitz.

Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum kommt im Kanzleramt zusammen. Der ZIA forderte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz eine Ministerpräsidentenkonferenz einberuft, um das Thema Wohnungsbau gemeinsam anzugehen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

September 25, 2023 03:22 ET (07:22 GMT)

