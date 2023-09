Alphabet strebt neue Umsatz- und Margenrekorde an. So wie Apple erhöht die Google-Mutter daher nun die Smartphone-Preise. Diese Nachricht dürfte den Aktienkurs zu Wochenbeginn beflügeln. Zusätzlich erhält der Branchenprimus für Online-Werbung am Montag eine deutliche Kurszielerhöhung. Google erwägt laut der Nachrichtenseite 9To5Google eine Preisanpassung für seine Pixel 8-Serie. Konkret geht es um jeweils 100 Dollar mehr im Vergleich zum vorherigen Pixel 7-Lineup. Das Pixel 8 soll vorrausichtlich ...

