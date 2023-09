MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September erneut eingetrübt, wenn auch nur leicht. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 85,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas deutlicheren Rückgang auf 85,2 Punkte erwartet. Es ist der fünfte Rückgang des wichtigen Konjunkturbarometers in Folge.

"Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Umfrage unter etwa 9000 Unternehmen. Die aktuelle Lage wurde etwas schlechter bewertet als im Vormonat, die Geschäftsaussichten stiegen dagegen leicht an. In der Industrie und im Handel stieg das Geschäftsklima an, unter Dienstleistern und am Bau trübte es sich ein./bgf/jsl/stk