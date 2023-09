Neckarsulm (ots) -- Studenten, Absolventen und Young Professionals erhalten Einblick in die Welt der Unternehmen der Schwarz Gruppe- Über 30 Recruiter und Referenten unterstützen die Karrieremesse mit Fachexpertise- future_con.23 erstmalig als hybrides Veranstaltungsformat organisiertBereits zum dritten Mal in Folge veranstalten die Schwarz Dienstleistungen zusammen mit den Handelssparten, Lidl und Kaufland, ihre eigene Karrieremesse future_con. Studenten und Absolventen aller Studien- und Fachrichtungen sind dazu eingeladen, am Donnerstag, 19. Oktober 2023, von 14.30 bis 18.30 Uhr an der hybriden Karrieremesse teilzunehmen - digital zugeschaltet oder live vor Ort am Stiftsberg in Neckarsulm.Vielfältiges Programm, hybride FormateVertreter verschiedener Fachbereiche von Lidl, Kaufland und den Schwarz Dienstleistungen bieten auf der sogenannten Live-Stage den handelsinteressierten Berufseinsteigern ein abwechslungsreiches Programm: Die Teilnehmer erwarten unter anderem spannende Vorträge zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, eine Networking-Area, Informationsstände sowie hilfreiche Karrieretipps und viele weitere Programmpunkte. Ein digitaler 360-Grad-Campus bietet ab dem 13. Oktober 2023 die Möglichkeit, einen virtuellen Einblick zur future_con.23 zu erhalten und optional einen der limitierten Einzelgesprächstermine vor Ort oder digital zu buchen.Meet&Eat-Tickets gewinnenDa die Plätze für die Präsenzteilnehmer begrenzt sind, lohnt es sich, bei der Anmeldung schnell zu sein. Zusätzlich werden unter den Anmeldungen - nach vorherigem Einverständnis zur Gewinnspielteilnahme - zehn Meet&Eat-Tickets verlost. Die Gewinner können sich am Vorabend der Veranstaltung auf ein Abendessen mit den an der future_con.23 beteiligten Führungskräften der Sparten der Schwarz Gruppe freuen. Die Kosten für die Anreise aus ganz Deutschland sowie für die Übernachtung werden von den Unternehmen der Schwarz Gruppe übernommen.Weitere InformationenInformationen zur Anmeldung sowie zum Programm der future_con.23 finden Sie unter www.jobs.schwarz/futurecon.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz/presse.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/5610644