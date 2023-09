Unterföhring (ots) -Große Ehre für Kleine Brüder. Emil und Oskar Belton, Bruno Alexander, Leonard Fuchs und Max Mattis gehören zu den Durchstartern der vergangenen Jahre. Als Schauspieler und Produzenten setzten die fünf Filmschaffenden mit ihrer Produktionsgesellschaft Kleine Brüder Maßstäbe für junge, moderne Serien-Unterhaltung wie "Die Discounter" (Prime Video) oder "INTIMATE" (Joyn). Für das Joyn-Original, das in Zusammenarbeit mit Pyjama Pictures produziert wurde, werden die Kleinen Brüder beim Deutschen Fernsehpreis 2023 mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Der Förderpreis wird von der Jury des Deutschen Fernsehpreises vergeben, um besondere Leistungen junger Talente zu würdigen. SAT.1 zeigt die glanzvolle TV-Gala aus Köln mit dem diesjährigen Ehrenpreisträger Michael Bully Herbig am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr.Die "Nacht der Kreativen" würdigt bereits am Mittwoch, 27. September 2023, die herausragenden Leistungen der Menschen hinter der Kamera, die Filme, Serien, Shows, Dokumentationen oder andere Sendungen durch ihre Arbeit und ihr Engagement zu etwas Besonderem gemacht haben."Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: DeutscherFernsehpreisPressekontakt:Petra Dandl, Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, - 1158email: petra.dandl@seven.onefrank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5610642