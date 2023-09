Bremen (ots) -- Videosprechstunde kein einmaliges Phänomen- Online-Terminvereinbarung auf Platz 1- App auf Rezept nahezu unbekanntSehr geehrte Journalistinnen, Journalisten und Medienschaffende,wir laden Sie herzlich zur digitalen Pressekonferenz der hkk Krankenkasse ein. Darin stellen wir Ihnen unseren jüngsten Gesundheitsreport "DigitHEALTHCARE" vor. In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS - haben wir 1.800 hkk-Versicherte in Deutschland befragt.Unsere Studie gibt aufschlussreiche Einblicke in die Nutzung und Akzeptanz digitaler Gesundheitsangebote. Sie bietet somit eine Grundlage für Diskussionen, welches Potenzial diese zukünftig haben können und welchen Anteil Ärzte bei ihrer Einführung haben. Die Zufriedenheit der Nutzer, die Vorteile und auch die Herausforderungen werden von Studienleiter Prof. Dr. Hajo Zeeb vorgestellt.Der Fokus des Reports liegt auf der Videosprechstunde: Die Ergebnisse unterstreichen die bedeutende Rolle der Ärzteschaft bei der Einführung dieses virtuellen Angebotes. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten zudem die häufigsten digitalen Gesundheitsangebote im Arzt-Patienten-Kontakt: Während die Online-Terminvereinbarung von 81 % der Befragten genutzt wird, nutzen lediglich 3 % von ihnen die App auf Rezept.Im Anschluss berichtet der Bremer Hausarzt und Internist Dr. Matthias Juricke aus seinen Erfahrungen mit der digitalen Sprechstunde.Wann? Am Freitag, den 29. September 2023, von 11:00 bis 12:00 UhrWo? Als digitale Pressekonferenz:Ihre Einwahldaten:https://meet.goto.com/612984149Sie können sich auch über ein Telefon einwählen:+ 49 891 2140 2090Zugangscode: 612-984-149Den kompletten Report, die Präsentation und die Pressemitteilung finden Sie nach der Veranstaltung unter www.hkk.de/presse/pressemitteilungen.Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mit mehr als 910.000 Versicherten (davon über 710.000 beitragszahlende Mitglieder), 14 Geschäftsstellen und 2.100 Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. 2022 verzeichnete sie ein Wachstum von mehr als 50.000 Kunden. Mit ihrem Zusatzbeitrag von 0,98 Prozent ist sie eine der günstigsten Krankenkassen Deutschlands. Zu den überdurchschnittlichen Leistungen zählen unter anderem mehr als 1.000 Euro Kostenübernahme je Versicherten und Jahr für Naturmedizin, Vorsorge sowie bei Schwangerschaft. Das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch eine über Jahrzehnte gewachsene Finanzstärke und Verwaltungskosten ermöglicht, die mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen. Rund 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreuen 2023 ein Haushaltsvolumen von rund 3,7 Milliarden Euro. Rund 2,9 Milliarden Euro davon entfallen auf die Krankenversicherung. Das Volumen der Leistungsausgaben liegt bei 2,7 Milliarden Euro (+ 11,5 Prozent).Pressekontakt:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenHolm Ay Tel.: 0421.3655 2075Gabriele Nottelmann Tel.: 0421.3655 1006Ilja Mertens Tel.: 0421.3655 3177E-Mail: presse@hkk.de; Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73968/5610638